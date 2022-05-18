مدينة نيويورك ترفع درجة التأهب بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - رفع عمدة مدينة نيويورك، إريك آدامز، حالة تأهب فى المدينة بسبب كوفيد-19 إلى "المستوى العالى"، اليوم الثلاثاء، بسبب الارتفاع الأخير فى عدد الأشخاص الذين يتم نقلهم إلى المستشفى بسبب الفيروس.





وذكرت صحيفة نيويورك ديلى نيوز أن ذلك التغير فى حالة التأهب يأتى مع الزيادة المطردة فى عدد الحالات التى تدخل المستشفيات لتلقى العلاج فى المدينة بسبب فيروس كورونا خلال الشهرين الماضيين ومع تزايد أعداد الذين يثبت إصابتهم بالفيروس بين سكان نيويورك. ويأتى رفع حالة التأهب أيضا بعد يوم من إعلان آدامز أن المدينة ستوزع 16 مليون مجموعة اختبار إضافية فى المنازل خلال الشهر المقبل وبعد أن أصدر الدكتور الدكتور أشوين فاسان مفوض الصحة بالمدينة بيان مكتوب اليوم، نصيحة يوصى بها سكان نيويورك باستخدام الكمامات فى الأماكن العامة المغلقة.

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