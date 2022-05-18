” شغلها بسهولة ” لعبة جراند ثفت أوتو Grand theft auto V على الجوالات والاندرويد بدون ملفات مزعجة في دقائق

هي من الالعاب المهمة في قائمة ألعاب الفيديو حيث حققت اللعبة نسبة كبيرة من اللاعبين في وقت قياسي ولذلك حرص كثير من اللاعبين على تحميلها وتشغيلها حيث تميزت اللعبة بالأثارة والتشويق ولا يوجد فيها مكان للملل حيث يقوم اللاعب باللعب كأنه في عالم حقيقي داخل اللعبة ويكون بمثابة البطل فيقوم بها بأعمال الشغب وسرقة السيارات واستخدام الاسلحة تغيير الاماكن كما تريد والدخول في أماكن جديدة وأحداث الشغب داخل النوادي الليلة وتتمتع اللعبة بجودة جيدة للصوت مما يجعلها تشعرنا بأننا داخل عالم حقيقي وسوف نوضح طريقة تحديثها على جميع الأجهزة من خلال هذا المقال..

تشغيل اللعبة على أنظمة الأندريود

يتم استخدام انظمة اندريود على اجهزة سامسونج وريملي وهوواي وكثير من أجهزة الهواتف لذلك قاموا أصحاب هذا النوع من الهواتف بالبحث على طريقة تشغيل لعبة جراند ثفت اوتو والتي سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية..

ندجل على المتجر جوجل بلاي.

نقوم بكتابة اسم اللعبة جراند ثفت اوتو.

نقوم بعد ذلك بالضغط على كلمة تحميل.

نقوم بالانتظار عدة دقائق حتى يتم تحميلها ويجب التأكد من سرعة النت حتى يتم الأمر بشكل سريع.

تشغيل اللعبة على هواتف الأيفون والايباد

نجد أنه يتمتع أجهزة الايفون والأيباد بنظام تشغيل واحد لذلك عندما نقوم بتحديث لعبة ثفت جراند اوتو يجب أن نتبع عدة خطوات سوف نوضحها لكم من خلال النقاط التالية:

نقوم بالدخول على أب ستور.

نضغط على الشاشة التعريفية الموجودة.

نقوم بكتابة اسم اللعبة لتظهر أمامنا.

نقوم بالضغط على اللعبة ونضغط على تحميل.

ننتظر عدة دقائق حتى يتم تحميلها.

نقوم بعد ذلك بالدخول على اللعبة وفتحها.

سوف نلاحظ أن اللعبة يتم تشغيلها بسهولة.

تشغيل لعبة جراند ثفت اوتو على أجهزة الكمبيوتر

نجد أن اجهزة الحاسوب من الأجهزة التي يعشق الكثير القيام بلعب الألعاب عليها ولذلك بسبب الشاشة الكبيرة ويزيد من أحساس المغامرة والأثارة وسوف نوضح طريقة تشغيلها من خلال النقاط التالية..