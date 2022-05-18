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عمر شويل - جدة رابط نتيجة الصف الاول الاعدادي 2022، الذي يعد أهم تساؤلات الأبناء والبنات الطلاب الذين أدوا اختبارات الصف الاول الاعدادي منذ عدة أيام، حيث بدأت على الفور وزارة التربية والتعليم توزيع المهام على المعلمين والمعلمات لتصحيح الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني للصف الأول الإعدادي، لذا نتمكن أن نوضح لكم من خلال هذا التقرير خطوات الاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الثاني للصف الاول الاعدادي عبر موقعكم الإلكتروني ثقفني.

رابط نتيجة الصف الاول الاعدادي 2022

بدأت اختبارات الفصل الدراسي الثاني للصف الأول الإعدادي يوم 7 مايو 2022 واستمر حتي يوم الثاني عشر من شهر مايو 2022 ومنذ إنتهاء الاختبارات وتتزايد حالة الترقب من الأسر المصرية التي لديها أبناء في هذه المرحلة التعليمية، لذا شكلت وزارة التربية والتعليم فريق كبير من القائمين على تصحيح أوراق الإختبارات لإنجاز وقت تصحيح الإختبارات، وعلى الفور يتمكن الطلاب والطالبات وأولياء الأمور الراغبين في الحصول على نتائج الصف الاول الاعدادي الدخول على رابط نتيجة أولي اعدادي 2022.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الاول الاعدادي 2022

يستطيع الأبناء الطلاب والطالبات الاستعلام عن نتيجة أولي اعدادي 2022 من اي محافظة من محافظات مصر عبر إتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم. تحديد نتائج الطلاب. قم بكتابة رقم الجلوس. أو قم بكتابة الرقم القومي. الضغط على أيقونة إظهار النتيجة.

كما يمكنكم الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2022، من خلال اتباع نفس الخطوات السابقة ولكن هنا يجب عليك تحديد الفصل الدراسي الثاني والصف الثاني الإعدادي 2022 ومن ثم تسجيل الاسم او الرقم القومي أو رقم الجلوس، حيث من المتوقع أن ترفع النتيجة النهائية خلال ساعات قليلة جداً.

في الختام تتمني أسرة موقع ثقفني النجاح والتوفيق لجميع الأبناء والبنات طلاب وطالبات الصف الاول الاعدادي، ويذكركم فريق العمل كامل استعداده لتقديم المساعدة في الاطلاع على النتيجة من خلال صندوق التعليقات، كل ما عليك هو تسجيل اسمك في التعليقات وستصلك النتيجة فور اعتمادها، وذلك أسفل هذا المقال رابط نتيجة الصف الاول الاعدادي 2022 وخطوات الاستعلام عن نتيجة أولي اعدادي.