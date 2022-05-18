الآن نظام نور.. تسجيل نظام نور أول إبتدائي 1443 عبر noor. moe.gov. sa بالخطوات للطلاب المستجدين

تسجيل نظام نور أول إبتدائي 1443 عبر noor. moe.gov. sa بالخطوات للطلاب المستجدين، وفي ظل البيان الذي صدر من الحكومة السعودية للمواطنين بالبدء في إجراءات التقديم لطلبة الصف الأول الإبتدائي لجأ الكثير من المواطنين السعوديين لموقع تسجيل نظام نور 1443 لتسجيل طلبات التقديم لأطفالهم وقد صرحت الحكومة السعودية أنها بدأت من يوم الأحد الموافق 16 من شهر رمضان البدء في قبول طلبات الطلاب للصف الأول الإبتدائي.

تسجيل نظام نور أول إبتدائي 1443 للطلاب المستجدين

بناء على ما ورد من الحكومة السعودية تم فتح باب التقديم للصف الأول الإبتدائي وذلك عبر نظام نور أول إبتدائي 1443 للطلاب المستجدين وذلك لكل المدارس الحكومية والخاصة واللغات وأيضًا مدارس تحفيظ القرآن الكريم الخاصة بالمملكة العربية السعودية وقد اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالبحث عن الموقع للتقديم من قبل أولياء الأمور المهتمين بالتقديم ولذلك سوف نعرض لك خطوات التقديم على موقع نظام نور

خطوات التقديم على نظام نور 1443 لتسجيل طلاب أول إبتدائي في المملكة العربية السعودية

إذا كنت من أولياء الأمور الراغبين في التقديم لأطفالك يجب عليك إتباع الخطوات التالية:-

في بداية الأمر والشرط الأول والأساسي للتقديم أن يكون عمر الطفل المتقدم 6 سنوات أو أقل من 6 سنوات ب 90 يوم كحد أدنى

ثانيًا يجب عليك زيارة الموقع الإلكتروني على شبكة الإنترنت والتسجيل في موقع نظام نور الرسمي

لابد أن يملك ولي الأمر موقع إلكتروني للدخول به إلى نظام نور الرسمي

وإذا كان لا يملك حساب خاص به فيمكنه التسجيل بحساب جديد لولي الأمر

لابد من تسجيل بيانات الأب وتكون المعلومات أكثر دقة وصحيحة جدًا حتى يسهل عملية الوصول إليه والتواصل معه

بعد ذلك أدخل كل البيانات الخاصة بطفلك الاسم والسن وتاريخ الميلاد أسماء الأبوين والتأكد من كتابتها بشكل صحيح

أدخل كل المستندات المطلوبة للتقديم ثم قم بالضغط على إرسال الطلب.

ومن ضمن الشروط الواجب توافرها للتقديم أنه إذا كان عمر الطالب أقل من 6 سنوات ب 180 يوم فيجب على ولي الأمر إحضار ما يثبت أن الطفل أدخل إلى مرحلة رياض الأطفال، وسنتابعكم بأى جديد.