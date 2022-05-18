نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالألوان نتيجة الصف الرابع الإبتدائي الفصل الدراسي الثاني 2022 بالرقم القومي للطالب بوابة نتائج التعليم الأساسي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يترقب طلاب وطالبات الصف الرابع الإبتدائي، إعلان نتيجتهم في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2021-2022، بعد أن كانوا قد أدوا الإمتحانات على مدار أسبوع متصل، بداية من يوم الأحد 8 مايو وحتى يوم الخميس 12 من نفس الشهر، أدوا خلالها امتحانات مواد (اللغة العربية – التربية الدينية – الرياضيات – العلوم – المهارات المهنية – الدراسات الإجتماعية – الكمبيوتر – اللغة الإنجليزية)، وقد تنوعت أسئلة الإمتحانات بين اختياري وصح وخطا وأسئلة مقالية.

وتعتبر امتحانات الصف الرابع الإبتدائي، هي الأولى في امتحانات سنوات النقل، وفقاً لنظام التعليم الجديد والذي ألغى نظام الإمتحانات التحريرية لسنوات النقل دون الصف الرابع، وبالتالي تعتبر نتيجة الصف الرابع الإبتدائي من أهم النتائج التي ينتظرها أولياء الأمور، نظراً لصعوبة المناهج وكثرتها، والتي تسببت في ضغط على الطالب وولي الأمر على حد سواء.

رابط إعلان نتيجة الصف الرابع الإبتدائي الترم الثاني 2022

يوفر موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي، إمكانية التعرف على نتيجة الصف الرابع الإبتدائي، ويمكن الإستعلام بواسطة الرقم القومي للطالب لكافة مدارس محافظة القاهرة، فيما يتم الإستعلام عن النتيجة لباقي المحافظات من خلال المدرسة التابع لها، فمن المعروف أن سنوات النقل يتم إعلان النتيجة الخاصة بها مركزياً عل مستو المدرسة.

موعد إعلان نتيجة الصف الرابع الإبتدائي

أعلن مصدر مضطلع بوزارة التربية والتعليم، أنه تجري الأن عمليات تصحيح نتائج امتحانات الصف الرابع الإبتدائي الترم الثاني 2022، عل أن يتم بعد ذلك تجميع ورصد الدرجات تمهيداً لتجميع النتيجة وإعلانها لكافة الطلبة والطالبات، ومن المقرر أن يتم إعلان النتيجة خلال الأسبوع الأخير من شهر مايو الجاري.

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