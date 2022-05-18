نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقويم الدراسي الجديد 1444 العام والجامعي والتقني في المقال التالي

عمر شويل - جدة التقويم الدراسي الجديد عام 1444، فقد تم الإعلان اليوم من جانب وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن التقويم الدراسي للعام الجديد 1444هـ الذي يخص التعليم العام والتعليم الجامعي وكذلك التدريب التقني والمهني، حيث ستكون البداية من يوم 1 صفر حتى يوم 4 ذي الحجة، ويحتوي ذلك علي تسع وثلاثون أسبوعاً دراسيًا؛ أي ما يعادل ثلاث عشر أسبوعًا محدد لكل فصل دراسي، وأيضاً ست وخمسون يومًا من نصيب الإجازات المختلفة، علي أن يبدأ الدراسي الأول بداية من يوم الأحد الذي يوافق يوم 1/ 2/ 1444هـ، وسوف يكون الانتهاء بنهاية الدوام الخاص بيوم الخميس الذي يوافق يوم 30/ 4/ 1444، وسوف نوضح لكم بعض التفاصيل التي تخص التقويم الدراسي الجديد عام 1444.

التقويم الدراسي الجديد عام 1444 في السعودية

مع تحديد مواعيد الفصل الدراسي الأول تم الإعلان أيضاً عن تحديد مواعيد بداية الفصل الدراسيّ الثاني، الذي سوف يبدأ في يوم الأحد الذي يوافق يوم 10/ 5/ 1444هـ، وسوف يكون الانتهاء الخاص بهذا الفصل بنهاية الدوام الخاص بيوم الخميس الذي يوافق يوم 10/ 8/ 1444هـ، علاوة إلى ذلك بدء الفصل الدراسي الثالث الذي سيكون بدايته في يوم الأحد الموافق 20/ 8/ 1444هـ، علي أن ينتهي في نهاية الدوام الخاص بيوم الخميس الموافق 4/ 12/ 1444هـ.

إجازات العام الدراسي الجديد 1444

حددت وزارة التعليم العام الدراسي الجديد الذي سوف يحتوي على (عشرة) إجازات مختلفة، تتضمن 5 إجازات رسمية مطولة، بالإضافة إلى إجازة نهاية الفصل الدراسي الأول والفصل الدراسي الثاني، علاوة إلى تلك إجازة اليوم الوطني وكذلك يوم التأسيس، وأيضاً إجازة عيد الفطر المبارك.

وزارة التعليم السعودية

أكدت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بأن التقويم الدراسي للعام الجديد 1444هـ الذي يخص المدارس الأجنبية المرتبطة بالجاليات أو الجامعات أو الكليات الأهلية، التي ستعمل علي تطبيق النظام الفصلي أو نظام التعليم الربعي، حيث ستكون الدراسة للطلاب والطالبات خلال الفصل الدراسي الأول بداية من يوم الأحد الموافق 1/ 2/ 1444هـ وهو ما يوافق 28/ 8/ 2022م، وسوف ينتهي هذا الفصل الدراسي الأول عند نهاية الدوام الخاص بيوم الخميس الموافق يوم 12/ 6/ 1444هـ الذي يوافق يوم 5/ 1/ 2023 م، إضافة إلى ذلك بأن الدراسة الخاصة بالطلاب والطالبات خلال الفصل الدراسي الثاني سوف تبدأ بيوم الأحد الموافق 22/ 6/ 1444 الذي يكون يوم 15/ 1/ 2023 م، وسوف يكون موعد الانتهاء الخاص بالفصل الدراسي الثاني في يوم الخميس 19/ 11/ 1444.