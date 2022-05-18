نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم تقسيط ايفون اكسترا في السعودية وفترة السداد في المقال التالي

عمر شويل - جدة كم تقسيط ايفون اكسترا وهل يمكن تقسيط ايفون 13 بدون فوائد من خلال شركة اكسترا في المملكة العربية السعودية؟ ففي إطار أقوى العروض أعلنت الشركة عن توفير عروض ايفون 13 برو ماكس تقسيط وسداد القيمة كاملة على دفعات شهرية، وذلك من خلال برنامج تسهيل الذي يعتبر واحد من أفضل البرامج التي طورتها الشركة لتوفير تمويل تسهيل بدون تحويل راتب للعملاء من كافة الجنسيات المقيمة داخل السعودية، وسوف نتعرف على شروط تسهيل لتقسيط اكسترا السعودية والمميزات.

كم تقسيط ايفون اكسترا

هناك الكثير من الأجهزة الذكية المتاحة لدى شركة اكسترا في السعودية ومن بينها أجهزة أبل سواء آيفون أو الأجهزة اللوحية التي قدمتها الشركة إلى الأسواق، ويمكن شراء أيفون 13 برو ماكس الجيل خامس بنظام التقسيط، وأما عن كم تقسيط ايفون اكسترا فهي تبدأ من 273 ريال سعودي لفترة تصل إلى ثلاث سنوات.

وذلك عندما تحصل على نسخة الجهاز بمساحة التخزين 256 جيجا بايت، وسعره شامل الضريبة هو 5699 ريال سعودي ومتوفر نسخة باللون الرصاصي الداكن ويمكن الحصول عليه بالتقسيط في حال توفرت كافة شروط برنامج تسهيل في المتقدم بالطلب.

تقسيط ابل ايفون 13 من اكسترا

أما عند شراء جهاز أبل أيفون 13 الجيل الخامس بمساحة التخزين 128 جيجا بايت فيمكن شراءه بسعر الكاش أو بنظام التقسيط من خلال شركة اكسترا في السعودية وذلك كما يلي:

الشراء بنظام التقسيط يسمح للعملاء سداد 182 ريال سعودي لفترة ثلاث سنوات.

بينما عند الشراء بسعر الكاش سيكون إجمالي السعر بالضريبة هو 3799 ريال سعودي.

تسهيل للتمويل من اكسترا

وعند تقسيط مشترياتك والحصول على تقسيط ايفون من اكسترا سيكون لديك مميزات متعددة من بينها القبول وإتمام جميع الإجراءات إلكترونيًا دون الحاجة إلى الانتقال من مكان إلى مكان، والشراء أيضًا بنظام التقسيط بدون تحويل الراتب وبدون الكفيل.

ويشترط للقبول في البرنامج تقديم جميع المستندات الثبوتية، مثل إثبات قيمة الراتب بوثيقة رسمية مصدق عليها من خلال التأمينات الاجتماعية السعودية، أو استخراج شهادة التعريف بالرواتب أيضًا، كما ينبغي تقديم كافة البيانات الشخصية والمعلومات في نموذج الطلب بطريقة صحيحة كما ينبغي كتابة العنوان الوطني وعنوان السكن الخاص بالمتقدمين.