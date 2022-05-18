الاحتلال الإسرائيلى يعتقل سبعة شبان شمال شرق رام الله

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوة خاصة إسرائيلية اقتحمت قرية "دورا القرع" واعتقلت 7 طلاب وهم: محمد الفاتح، ووسام تركى، ومحمد عرمان، وعبد الرحمن علوى، ومعتصم زلوم، وضياء زلوم، وعبد المجيد حسن.

وأضافت المصادر أن القوة الخاصة اعتقلت مواطنًا خلال تواجده فى المكان، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين الذين حاولوا التصدى لعملية الاعتقال.