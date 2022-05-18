بريطانيا تلغى أكثر من 120 رحلة طيران لنقص الموظفين

وذكرت صحيفة "الإندبندنت" أنه تم إلغاء 26 رحلة جوية محلية، بما فى ذلك ثلاث رحلات ذهابا وإيابا من مطار هيثرو إلى كل من أبردين وإدنبره. كما تم إلغاء 98 رحلة دولية، بما فى ذلك ثلاث رحلات ذهابا وإيابا إلى كل من أمستردام وجنيف وباريس.
وأوضحت الخطوط البريطانية أن جميع عمليات إلغاء الرحلات مخططة مسبقا وأنه تم إخطار الركاب مسبقا، مع استبعاد بعض رحلات المغادرة من الجداول قبل عدة أسابيع.
إلى جانب الإلغاءات من قبل الخطوط الجوية البريطانية، قامت شركة "إيزى جيت"، بإلغاء حوالى 30 رحلة من وإلى قاعدتها الأكبر، مطار غاتويك.
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