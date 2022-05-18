واشنطن تعتزم تخفيف بعض العقوبات على فنزويلا فى مجال الطاقة

وصرّح مسؤولان بالإدارة الأمريكية، لشبكة "سى إن إن"، اليوم الثلاثاء، بأن الخطوة الأولى المعلنة اليوم ستسمح لشركة تشيفرون، التى تعد آخر شركة نفطية أمريكية ما زالت تعمل فى فنزويلا، بالتفاوض بشأن الترخيص مع شركة "بى دى فى إس إيه" النفطية المملوكة للحكومة الفنزويلية لمواصلة عملياتها فى الدولة اللاتينية.
وتتفاوض الولايات المتحدة منذ شهور مع الحكومة الفنزويلية والإدارة المؤقتة لزعيم المعارضة خوان جوايدو بشأن الاتجاه نحو تسوية سياسية بعد الفوز، المُختَلَف عليه، لمادورو فى الانتخابات التى جرت فى عام 2019، التى لم تعترف الولايات المتحدة بشرعيتها.
ونوه المسئولان إلى أن واشنطن سعت إلى إيجاد سبل للسماح لفنزويلا بالبدء فى إنتاج المزيد من النفط وبيعه فى السوق العالمى؛ مما يقلل من تبعية العالم لروسيا فى الحصول على الطاقة.
وشدد المسئولان على أن أى تخفيف للعقوبات لن يحدث إلا مع مواصلة مادورو عقد محادثات حقيقية مع المعارضة.
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