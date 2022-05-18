نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر حلفاء حزب الله يتقدمون بانتخابات لبنان بعد إعلان نتائج 11 دائرة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الأربعاء 18 مايو 2022 12:08 صباحاً - دوت الخليج :- أعلنت وزارة الداخلية اللبنانية، عن النتائج الرسمية النهائية لـ11 دائرة انتخابية من أصل 15 دائرة في الانتخابات التشريعية، التي بلغت نسبة المشاركة فيها نحو 41 بالمئة.

ونفى وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، في مؤتمر صحفي، الاثنين، أنباء عن وجود صناديق اقتراع مفقودة في بعض الدوائر، معتبرا أن "نسبة الشوائب قليلة جدا نسبة لعدد الدوائر الانتخابية".

ووصف الوزير اللبناني الانتخابات بـ"الناجحة"، مشيرا إلى أن نسبة الاقتراع كانت جيدة وليست منخفضة مقارنة بالانتخابات التشريعية السابقة.

وأكد مولوي أن نتائج بقية الدوائر ستعلن تباعا فور توثيقها بشكل نهائي من قبل الجهات القضائية.

ووفق النتائج المعلنة، فقد حصد "التيار الوطني الحر" 13 مقعدا، مقابل 14 مقعدا لـ"القوات اللبنانية، و7 مقاعد لـ"الحزب التقدمي الاشتراكي".

وسيطر "حزب الله" و"حركة أمل" على 14 مقعدا لكل منهما، في حين سجلت النتائج المعلنة حصول حزب "الكتائب اللبنانية على 3 مقاعد، مقابل مقعدين لحزب "الطاشناق"، ومقعدين لـ"تيار المردة"، ومقعد واحد لـ"حزي الوطنيين الأحرار"، في حين حصل المستقلون على 19 مقعدا.

وبذلك تكون وزارة الداخلية قد أعلنت نتائج 11 دائرة، على أن تعلن نتائج الدوائر الأربع المتبقية تباعا (دائرتا بيروت الأولى والثانية ودائرتا الشمال الأولى والثانية).

وفيما يلي النتائج الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية اللبنانية:

دائرة جبل لبنان الثانية (المتن الشمالي):

مقعدان للتيار الوطني الحر: إبراهيم كنعان وإلياس بو صعب.

مقعدان لحزب القوات اللبنانية: ملحم الرياشي ورازي الحاج.

مقعدان لحزب الكتائب اللبنانية: سامي الجميل وإلياس حنكش.

مقعد لحزب الطاشناق: هاغوب بقرادونيان.

مقعد للمستقلين: ميشال المر.

دائرة جبل لبنان الرابعة (الشوف ـــ عاليه):

5 مقاعد للحزب التقدمي الاشتراكي: تيمور جنبلاط، مروان حمادة، أكرم شهيب، بلال عبد الله وراجي السعد.

3 مقاعد للتيار الوطني الحر: فريد البستاني، سيزار أبي خليل وغسان عطا الله.

3 مقاعد للمستقلين: نجاة خطار عون، حليمة القعقور ومارك ضو.

مقعدان لحزب القوات اللبنانية: جورج عدوان ونزيه متى.

دائرة الشمال الثالثة (بشري ــ البترون ــ زغرتا ــ الكورة:

مقعدان لحزب القوات اللبنانية: ستريدا جعجع وغياث يزبك.

مقعدان للتيار الوطني الحر: جبران باسيل وجورج عطالله.

مقعدان لتيار المردة: طوني فرنجية ووليام طوق.

3 مقاعد للمستقلين: ميشال معوض، أديب عبد المسيح وميشال الدويهي.

دائرة الجنوب الثالثة (بنت جبيل ــ النبطية ــ مرجعيون وحاصبيا):

3 مقاعد لحزب الله: محمد رعد، حسن فضل الله وعلي فياض.

6 مقاعد لحركة أمل: هاني قبيسي، علي حسن خليل، أيوب حميد، أشرف بيضون، ناصر جابر وقاسم هاشم.

مقعدان للمستقلين: الياس جرادة وفراس حمدان.

دائرة الجنوب الأولى (صيدا ـــ جزين):

3 مقاعد للمستقلين: عبد الرحمن البزري، أسامة سعد وشربل مسعد.

مقعدان لحزب القوات اللبنانية: غادة أيوب وسعيد الأسمر.

دائرة الجنوب الثانية (صور ـــ قرى صيدا):

5 مقاعد لحركة أمل: نبيه بري، علي خريس، عناية عز الدين، علي عسيران وميشال موسى.

مقعدان لحزب الله: حسين جشي وحسن عزالدين.

دائرة البقاع الأولى (زحلة):

مقعدان لحزب القوات اللبنانية: جورج عقيص وإلياس إسطفان.

مقعد للتيار الوطني الحر: سليم عون.

مقعد لحزب الطاشناق: جورج بوشيكيان.

مقعد لحزب الله: رامي أبو حمدان.

مقعد للمستقلين: ميشال ضاهر.

دائرة البقاع الثانية (البقاع الغربي ـــ راشيا):

مقعد لحركة أمل: قبلان قبلان.

مقعد للحزب التقدمي الاشتراكي: وائل أبو فاعور.

مقعد للتيار الوطني الحر: شربل مارون.

3 مقاعد للمستقلين: حسن مراد، ياسين ياسين وغسان سكاف.

دائرة البقاع الثالثة (بعلبك ـــ الهرمل):

6 مقاعد لحزب الله: حسين الحج حسن، إيهاب حمادة، علي المقداد، إبراهيم الموسوي، ينال الصلح وملحم الحجيري.

مقعد لحركة أمل: غازي زعيتر.

مقعد للتيار الوطني الحر: سامر التوم.

مقعد للقوات اللبنانية: أنطوان حبشي.

مقعد للمستقلين: جميل السيد.

دائرة جبل لبنان الأولى (جبيل ـــ كسروان):

مقعدان لحزب القوات اللبنانية: زياد الحواط وشوقي الدكاش.

مقعدان للتيار الوطني الحر: سيمون أبي رميا وندى البستاني.

مقعدان للمستقلين: نعمة إفرام وفريد هيكل الخازن.

مقعد لحزب الكتائب اللبنانية: سليم الصايغ.

مقعد لحزب الله: رائد برو.

دائرة جبل لبنان الثالثة (بعبدا):

مقعد لحزب القوات اللبنانية: بيار بو عاصي.

مقعد للتيار الوطني الحر: ألان عون.

مقعد للحزب التقدمي الاشتراكي: هادي أبو الحسن.

مقعد لحزب الوطنيين الأحرار: كميل شمعون.

مقعد لحزب الله: علي عمار.

مقعد لحركة أمل: فادي علامة.