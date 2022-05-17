نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزايدت معدلات البحث عن رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 بالاسم الترم الثاني عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من قبل أولياء أمور طلاب وطالبات رابعة ابتدائي 2022 بالتزامن مع انتهاء الطلاب من أداء الامتحانات يوم الخميس الماضي، وإعلان وزارة التربية والتلعيم نتيجة رابعة ابتدائي 2022 الترم الثاني خلال الأسبوع الجاري، فور الانتهاء من تصحيح كافة المواد ووضع التقيميات الخاصة بكل طالب على أن يتم إعلانها بالألون.

نظام نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022

وأعلنت وزارة التربية والتعليم أن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 الترم الثاني سيتم إعلانها بنظام التقيمات بالألوان، موضحة أن كل لون يشير إلى درجات محددة نستعرضها عبر السطور التالية في هذا التقرير للتيسير على الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة قراءة نتيجة رابعة ابتدائي 2022.

يشير اللون الأزرق في نتيجة 4 ابتدائي على حصول الطالب على درجات ما بين 85% حتى 100% ونجاح الطالب وانتقاله للصف التالي.

وبالنسبة اللون الأخضر تشير إلى حصول الطالب على درجات ما بين 65% حتى 85% ونجاح الطالب وانتقاله للصف التالي.

فيما يعني اللون الأصفر حصول الطالب على نسبة مئوية تتراوح ما بين50% و60% ونجاح الطالب وانتقاله للصف التالي.

أما ظهور اللون الأحمر في شهادة الطالب فتعني رسوبه في الامتحان ودخوله امتحانات الدور الثاني.

امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022

وأدى طلاب طلاب الصف الرابع الابتدائي 2022 امتاحات الفصل الدراسي الثاني خلال الأسبوع الماضي، انتهت بمادة الرياضيات يوم الخميس الماضي.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان لها، أن المدارس تواصل تصحيح أوراق الامتحانات فور انتهاء الطلاب من أداء الامتحانات، لسرعة إعلانها فور الانتهاء منها خلال الأيام المقبلة.

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 الترم الثاني