منصة حجز تذاكر المباريات منصة مكاني Makani

منصة حجز تذاكر المباريات، فقد وفر البريد السعودي في المملكة العربية السعودية موقع وتطبيق مكاني Makani للجوالات الذكية من أجل حجز التذاكر الخاصة بالمباريات بمباريات الدوري السعودي وكافة المسابقات الرياضية داخل المملكة، فمع عودة حضور الجماهير في الملاعب من أجل مشاهدة المباريات مباشرة، أصبح هناك تفاعل كبير من أجل حجز تذاكر الفعاليات الرياضية المتنوعة، ولا سيما مباريات الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين، ويتم الحجز بشكل إلكتروني دون حاجة للذهاب لمراكز حجز التذاكر، بما يعمل علي تقليل الضغط وعدم التزاحم بين الجماهير، ويستطيع أي مشجع لأي فريق سعودي أن يحجز تذكرته أونلاين بمنصة مكاني، وسوف نوفر لكم رابط منصة حجز تذاكر المباريات.

منصة حجز تذاكر المباريات

يستطيع أي مشجع لكرة القدم داخل المملكة العربية السعودية حجز تذكرة حضور مباراة أونلاين، علي أن يتم الحجز من خلال هذه الخطوات التالية:

يجب الانتقال للدخول إلي رابط المنصة التالي: منصة مكاني.

يتطلب الأمر إنشاء حساب جديد أو الدخول للمنصة من خلال الحساب المسجل من قبل للمشجع.

يجب تحديد المباراة التي يرغب المشجع في حضورها والضغط علي (شراء تذاكر).

يتم ملء البيانات الشخصية وقنوات التواصل.

يجب علي المشجع أن يعمل علي تحديد فئة التذكرة والدرجة الخاصة بالحضور داخل الملعب.

اختيار طريقة الدفع الإلكتروني الذي توفره المنصة جميع المشجعين.

سوف تصل تذكرة إلكترونية إلى البريد الإلكتروني الذي تم تسجيله، يتم الاحتفاظ بها حتي يستطيع كل شخص الدخول إلى أرضية ملعب المباراة.

تطبيق مكاني لحضور المباريات

يستطيع جميع مشجعي كرة القدم لجميع الفرق السعودية سواء فريق الهلال السعودي أو النصر أو الأهلي أو الاتحاد أو أي فرقة رياضية أخري، أن يقوم مشجعيها بحجز تذاكر الحضور الخاصة بكل فريق من خلال تطبيق مكاني بهذه الخطوات: