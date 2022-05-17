نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر link رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 برقم الجلوس والاسم الترم الثاني عبر موقع وزارة التربية والتعليم للنتائج في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر موعد ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم للنتائج بعد انتهاء طلاب الصف الرابع الابتدائي 2022 للفصل الدراسي الثاني يخوض طلاب الصف الرابع الابتدائي اختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2021 _2022 , والتي بدأت يوم الاثين الماضي الموافق 9 مايو الجاري، واستمرت امتحانات الصف الرابع الابتدائي حتي يوم الخميس الماضي الموافق 12مايو.

امتحانات الصف الرابع الابتدائي 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن أسئلة اختبارات الصف الرابع الابتدائي غير موحدة بين المدارس فكل إدارة تعليمية تختلف اختباراتها عن الآخري ولكن حسب تعليمات وزارة التربية والتعليم الجميع ملتزم بالأسئلة الموجودة ببنك الأسئلة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم علي ان جميع الإختبارات للصف الرابع الابتدائي تخضع لقياس الفهم لدي الطلاب وليس الحفظ والتلقين.

ضوابط أداء امتحانات 4 ابتدائي 2021

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدة ضوابط لأداء امتحانات 4 ابتدائي 2021 للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور للالتزام بها اثناء تأدية الطلاب لامتحانات الفصل الدراسي الأول وهي كالآتي:

ضرورة ارتداء الماسك الطبي قبل دخول اللجان.

تطبيق التباعد الاجتماعي بين جميع الطلاب والمعلمين

عدم دخول أولياء الأمور الي المدارس تحت اي ظرف

اللجان الامتحانية تحتوي علي عشرون طالب فقط مع مراعاة التباعد بينهم .

لابد من التزام الطلاب بالإجابة علي الاختبار في نفس ورقة الأسئلة .

قالت الوزارة ان عدد الأسئلة في جميع مواد الصف الرابع الابتدائي تكن 15 سؤالًا ما عدا اختبار اللغة العربية فيحتوي علي عشرون سؤالًا.

لا يوجد حذف اي أجزاء من المناهج والاختبارات تأتي في جميع المقررات الدراسية منذ بداية العام الدراسي وحتي نهاية منهج شهر ديسمبر.

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022

سنة رابعة ابتدائي هذا العام الذي تعالت فيه صرخات الطلاب وأولياء الأمور بسبب تكدس المنهج وإضافة مواد جديدة ، لم يستوعبها ولم يتدرب عليها المعلمين ، لذلك زاد المعلمين العبئ علي الطلاب واوهموهم هم وأولياء امورهم انه عام لم يمر بسلام ، وذلك من أجل الدروس الخصوصية وغيرها .

لذلك تنشغل أولياء الأمور والطلاب بموعد نتيجة الصف الرابع الابتدائي لكي يطمئنوا علي ذويهم بعد عاما صعبا مليئا بالتوتر وبث مناخ تشاؤمي بين الطلاب.

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022

تقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإعلان نتيجة الصف الرابع الإبتدائي 2022، بعد الانتهاء من أداء الاختبارات، وحددت الوزارة ان النتائج سوف تصدر في اجازة نصف العام الدراسي ، واذا تأخرت النتائج فإنها سوف تعلن بحد اقصي في الاسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني.

وتٌعلن نتيجة الصف الرابع الإبتدائي 2022 الترم الأول عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية عبر الخطوات التالية:-

في البداية يتم تسجيل الدخول إلى رابط الإلكتروني من cairogovresults.

ثم يقوم المستعلم بتحديد المرحلة التعليمية الملتحق بها.

النقر علي أيقونة الاستعلام عن النتائج.

كتابة البيانات الخاصة به بشكل صحيح في الخانات المخصصة لذلك.

يكتب الطالب رقم الجلوس الخاص به.

يضغط الطالب علي أيقونة استعلام.

سوف تظهر امامه النتائج الخاصة به مع بيان درجاته كاملة وبصورة صحيحة في دقائق معدودة.

وانتهى طلاب رابعة ابتدائي يوم الخميس الماضي من امتحان مادة الرياضيات أخر امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي 2021-2022 وسط ضوابط محددة من قبل وزارة التربية والتعليم، من أجل توحيد الإجراءات للحفاظ على السياسة العامة للمنظومة التعليمية.

فيما بدأت عمليات التصحيح للامتحانات فور انتهاء الطلاب من أداء الامتحانات تمهيدًا لإعلانها نهاية الأسبوع الجاري.

وبدأت عطلة نصف العام الدراسي للفصل الدراسي الأول يوم 20 يناير الماضي لعام 2022 , واستمرت عطلة نصف العام حتي يوم 19 فبراير الماضي.