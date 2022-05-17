نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تقسيط أيفون بدون كفيل مكتبة جرير وبدون دفعة أولى في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقسيط أيفون بدون كفيل من الخطوات التي يلجأ إليها العملاء بالمملكة السعودية من محبي أجهزة أبل، وقد خصصت مكتبة جرير العديد من العروض خلال الآونة الأخيرة، ومنها عرض تقسيط فوري بدون كفيل للحصول على أقساط أيفون 13 برو ماكس بالتحديد وغيرها من الأجهزة، وأعلنت المكتبة أن هناك الكثير من المميزات في إطار العروض الجديدة من بينها تقسيط جوال بدون دفعة أولى من خلال شركة كوارا للتمويل وسوف نُطلق طريقة تقسيط جوالات بدون كفيل 2022.

تقسيط أيفون بدون كفيل مكتبة جرير

هناك عدد من معايير الأهلية للعملاء وبعض الشروط والأحكام التي قامت مكتبة جرير بالإعلان عنها لمن يرغب في تقسيط أيفون بدون كفيل وهذه المعايير دشنتها شركة كوارا للتمويل والتي يحق لها قبول الطلبات المرسلة إليها أو رفضها أيضًا.

ويمكن تقسيط جوالات بدون كفيل وبدون دفعة أولى ولكن بشرط ألا تكون الفاتورة المُسددة على دفعات شهرية أقل من 2500 ريال سعودي، وفي هذه الحالة يحصل العميل على الموافقة الفورية، كما يمكن الحصول على مميزات أخرى منها إمكانية تقديم الطلب إلكترونيًا.

طريقة تقسيط جوال بدون دفعة أولى

لقد تكررت الأسئلة التي تخص آلية تسجيل طلب تقسيط جوال بدون مقدم من خلال مكتبة جرير، وقد قامت المكتبة بالإعلان عن الطريقة الأفضل وهي التي تتم عبر الإنترنت من خلال موقع المكتبة، وذلك كما يلي:

دخول موقع مكتبة جرير الإلكتروني.

التعرف على الشروط والأحكام للتقسيط من خلال قائمة تقسيط المشتريات.

بعد القبول والتأكد من توافر كافة الأحكام يتم النقر على خيار التسجيل لتقديم الطلب.

وقد تم ذكر أن القبول سيكون فوري في غضون خمسة عشر دقيقة وحتى ثلاثين دقيقة بحد أقصى، ولكن ذلك يتطلب أن يتم تقديم كافة المستندات الخاصة بالعملاء أولًا، مؤكدة على أن حالات القبول والرفض والموافقة المبدئية ستؤول إلى شركة كوارا للتمويل فقط.

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وحتى تتم الموافقة لا بد من تقديم ما يثبت الهوية للمواطن والمقيم، بالإضافة على إصدار شهادة التعريف بالرواتب مع وثيقة من البنك موثقة بقيمة الراتب الذي يحصل عليه المتقدم.