نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “سريع ومباشر”.. رابط نتيجة الصف الرابع والخامس الابتدائي 2022 الترم الثاني من موقع بوابة التعليم الاساسي في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتيجة الصف الرابع والخامس الابتدائي 2022، خلال تلك الفترة يكثر البحث عن رابط نتيجة الصف الرابع والخامس الابتدائي 2022 بوابة التعليم الاساسي، حيث يريد كافة الطلاب الاستعلام عن نتيحة الصف الرابع والخامس الابتدائي الترم الثاني 2022 لتطمئن قلوبهم على أن مجهود العام لم يذهب هباءا، ويقدم موقع بوابة التعليم الاساسي خدمة الاستعلام عن نتيجة رابعة وخامسة ابتدائي 2022 بالرقم القومي مجانا، وذلك بالنسبة لطلاب محافظة القاهرة فقط، وسنتعرف معا بالخطوات على طريقة الحصول على النتيجة.

رابط نتيجة الصف الرابع والخامس الابتدائي 2022

هذا وقد تم تفعيل رابط نتيجة الصف الرابع والخامس الابتدائي 2022 عبر بوابة التعليم الاساسي، حتى يتمكن الطلاب من معرفة النتيجة فور ظهورها، حيث أنه حتى الآن لم تعلن الكنترولات الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات التي تجرى على قدما وساق بمنتهى الدقة ليحصل كل طالب على حقه دون زيادة أو نقصان، ومن المقرر أن تعلن نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022 بآلية جديدة كشفت عنها وزارة التربية والتعليم، حيث سيعلن تقييم الطالب عن طريق الالوان وليس بالدرجات، فيما سيتم الاعلان عن نتيجة الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2022 بالشكل الاعتيادي.

نتيجة الصف الرابع والخامس الابتدائي الترم الثاني 2022

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة الصف الرابع والخامس الابتدائي 2022 قريبا جدا خلال أيام من الآن، وذلك بعدما أوشكت الكنترولات على الانتهاء من أعمال الرصد والتصحيح، وسيتم ارسال كشوف بالنتيجة لكافة المدارس تحمل اسماء جميع الطلاب الناجحون والراسبين، على أن يتم تعليق تلك الكشوف في مكان بارز، كما سيتم رفع نتيجة رابعة وخامسة ابتدائي ترن ثاني 2022 عبر بوابة التعليم الاساسي، ويمكنك اتباع تلك الخطوات لتحصل على النتيجة:

قم بالذهاب إلى موقع بوابة التعليم الاساسي.

قم بالضغط على نتيجة الصف الرابع والخامس الابتدائي 2022.

قم بادخال كافة البيانات المطلوبة لتظهر لك النتيجة:”الفصل الدراسي، الصف الدراسي، المرحلة الدراسية، الرقم القومي الخاص بالطالب والموجود في شهادة الميلاد المميكنة”.

اضغط على كلمة “عرض النتيجة”.

بعد لحظات، سيتم ظهور نتيجتك بالألوان “الأزرق، الأصفر، الأحمر، الأخضر” في كل المواد، وكل لونه له دلالة معينة.

معنى كل لون في نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022

والآن نشرح لكم معنى كل لون في نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 الترم الثاني:

اللون الأزرق: أن الطالب فاق التوقعات في اكتساب المعرفة والمهارات من 85 إلى 100 درجة.

اللون الأخضر: أن الطالب يمتلك المعارف والمهارات المطلوبة من 65 إلى أقل من 85 درجة.

اللون الأصفر: الطالب يحتاج إلى بعض الدعم من 50 إلى أقل من 65 درجة.

اللون الأحمر: أن الطالب لم يتقن هذه المعرفة والمهارات ولا يزال بحاجة إلى الكثير من الدعم، من 1 إلى أقل من 50 درجة.

موقع نتيجة الصف الرابع والخامس الابتدائي 2022

على أحر من الجمر ينتظر الطلاب والطالبات الكشف عن نتيجة الصف الرابع والخامس الابتدائي 2022 الترم الثاني في كتفة مدارس الجمهورية، وذلك بعدما تم اسدال الستار على امتحانات أخر العام التي عقدت داخل اللجان المدرسية خلال الفترة الماضية، حيث أدى الطلاب اختبارات الفصل الدراسي الثاني في هدوء ودون صدور أي شكوى من أسئلة الامتحانات.