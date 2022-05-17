مالى تعتقل مشتبها بهم بعد إعلان محاولة انقلاب فاشلة

جدة - نرمين السيد - وأفاد بيان حكومى بأن قوات الأمن أحبطت انقلابا مضادا ضد زعيم الانقلاب الكولونيل أسيمى غويتا، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".

وقال الجيش الثلاثاء إن السلطات ألقت القبض على مشتبه بهم يخضعون للاستجواب.

وقال المتحدث باسم الجيش المالى الكولونيل سليمان ديمبيلى: "فى الوقت الحالى، تجرى التحقيقات والاستجوابات مع المعتقلين، وبعد هذا العمل يمكن نقل التفاصيل للجمهور".

وفى وقت مبكر الثلاثاء، تم توزيع قائمة بالعديد من الأفراد العسكريين الماليين المشتبه بهم فى المحاولة فى جميع أنحاء مجتمع المخابرات، وفقا لمسؤول أمنى مالى تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام بشأن هذه القضية.

وجاء فى الإعلان الأولى عن الانقلاب الفاشل أن "هؤلاء الجنود كانوا مدعومين من دولة غربية".

ولم يذكر بيان المجلس العسكرى، الذى قرأه المتحدث باسم الحكومة الكولونيل عبد الله مايغا على التلفزيون ليلة الاثنين، سوى القليل من التفاصيل، لكنه قال إن قوات الأمن أحبطت الانقلاب الأسبوع الماضى.