جدة - نرمين السيد - أفاد مدير المركز الوطنى لإدارة شؤون الدفاع بوزارة الدفاع الروسية ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الثلاثاء، بأن روسيا قامت وبدون مشاركة سلطات كييف، بإجلاء ما يقرب من 18 ألف شخص من المناطق الخطرة فى أوكرانيا وجمهوريتى دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين خلال الـ24 ساعة الماضية.





وقال ميزينتسيف خلال مؤتمر صحفى نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: "على الرغم من المعوقات التى يختلقها نظام كييف، فقد تم خلال اليوم الماضى، وبدون مشاركة أوكرانية، إجلاء 17 ألفا و733 شخصا من المناطق الخطرة فى جمهوريتى دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين، وأوكرانيا إلى الأراضى الروسية، من بينهم 1797 طفلا". وأشار إلى أن عدد من تم إجلاؤهم منذ بدء العملية العسكرية الخاصة تجاوز 1.325 مليون شخص، من بينهم 226 ألف طفل،؛ مضيفا أن أكثر من 9.5 ألف مركز إقامة مؤقت تعمل فى روسيا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا تجلى نحو 18 ألف شخص من مناطق مختلفة خلال 24 ساعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.