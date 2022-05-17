العالم اليوم - ماكرون لزيلينسكي: شحنات الأسلحة من فرنسا "ستتكثّف"

انتم الان تتابعون خبر ماكرون لزيلينسكي: شحنات الأسلحة من فرنسا "ستتكثّف" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 17 مايو 2022 11:24 مساءً - وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء نظيره فولوديمير زيلينسكي بتكثيف شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا "في الأيام والأسابيع المقبلة" مؤكدا الالتزامات التي أعلنها نهاية أبريل.

وقال قصر الإليزيه إن رئيس البلاد "أكد أن شحنات الأسلحة من قبل فرنسا ستستمر وستتكثّف في الأيام والأسابيع المقبلة، وذلك بالإضافة إلى تسليم معدات إنسانية".

وقدّمت فرنسا أكثر من 800 طن من المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا منذ بدء الحرب في 24 فبراير، تشمل 13 شحنة مساعدات إضافية نهاية هذا الأسبوع.

كذلك، ناقش الرئيسان "الضمانات الأمنية التي يمكن أن تقدمها فرنسا لأوكرانيا في إطار اتفاق دولي بهدف ضمان احترام سيادة البلاد ووحدة أراضيها".

وفي نهاية أبريل، طمأن الرئيس الفرنسي نظيره الذي شكره على "شحنات المعدات العسكرية التي تساهم في جهود المقاومة الأوكرانية"، بأن هذا الدعم سيستمر "وكذلك المساعدة الإنسانية التي تقدمها فرنسا".

وتطرق الرئيسان الثلاثاء أيضا إلى "السبل الممكنة للسماح بتصدير الحبوب الأوكرانية التي يعتمد عليها جزء كبير من العالم في غذائه".

وتعتبر رومانيا المجاورة إحدى الطرق البديلة الممكنة، مع نقل الحبوب الأوكرانية بالقطارات أو الشاحنات أو البواخر، إلى ميناء كونستانتا.