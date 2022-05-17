هنا…. خطوات تحديث بطاقة التموين 2022 لجميع مستفيدي بطاقة التموين عبر موقع https://www.tamwin.com.eg/

خطوات تحديث بطاقة التموين 2022 عبر موقع دعم مصر هو الامر الذى يشغل العديد من المواطنين بعد اعلان وزير التموين الدكتور على مصليحى عن ضرورة تسجيل بيانات جديدة فى بطاقة التموين تجنبا لايقافها وشدد علي تسجيل ارقام الهواتف المحمولة الخاصة برب الاسرة وذلك لتحديث بيانات كل البطاقات التموينية فى كل المحافظات حيث يحملها العديد من المواطنين ويبحث العديد من المواطنين حول الطرق التى يمكنهم بها تسجيل ارقام هواتفهم على الانترنت من خلال موقع دعم مصر بدلا من الذهاب الى مكاتب التموين ونرصد لكم الان خطوات تسجيل رقم الهاتف على بطاقة التموين الخاصة بكم من خلال موقع دعم مصر الخاص بوزارة التموين والتجارة الداخلية

خطوات تحديث بطاقة التموين 2022

اعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على مصليحى عن سعى وزارة التموين لتقديم افضل الخدمات للمواطنين من خلال تحديث بيانات بطاقة التموين من اجل فرز الاسر المستحقة من اجل الحصول على الدعم الكامل من الحكومة المصرية واشار ان يمكن للكل المواطنين التسجيل عبر موقع دعم مصر وينطبق هذا الامر على المواطنين الذين جاءت لهم رسالة فى البون او ملحوظة تفيد بضرورة اضافة رقم هاتف لتحديث بيانات بطاقة تموين وضرورة اضافة رقم هاتف باسم رب الاسرة او صاحب البطاقة التموينية وننشر لكم الان طرق تسجيل رقم الهاتف عبر موقع دعم مصر

قم بالبحث عن موقع دعم مصر على شبكة الانترنت من خلال جوجل

الضغط على تسجيل رقم المحمول

يتم تسجيل رقم البطاقة التموينية الخاصة بالمواطن

ثم يظهر بيانات المواطن ويطلب منك تسجيل رقم هاتف موبايل باسم صاحب البطاقة التموينية

يتم تسجيل رقم الهاتف المحمول فى خانة التسجيل

ويتم الضغط على ارسال الرقم السرى ويتم كتابة الكود الذى سوف يأتى فى رقم الموبايل الذى تم تسجيله

وبذلك ينتهي التسجيل وتحديث بيانات بطاقة التموين

تفاصيل تسجيل رقم الموبايل