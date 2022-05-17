نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا…. خطوات تحديث بطاقة التموين 2022 لجميع مستفيدي بطاقة التموين عبر موقع https://www.tamwin.com.eg/ في المقال التالي
خطوات تحديث بطاقة التموين 2022 عبر موقع دعم مصر هو الامر الذى يشغل العديد من المواطنين بعد اعلان وزير التموين الدكتور على مصليحى عن ضرورة تسجيل بيانات جديدة فى بطاقة التموين تجنبا لايقافها وشدد علي تسجيل ارقام الهواتف المحمولة الخاصة برب الاسرة وذلك لتحديث بيانات كل البطاقات التموينية فى كل المحافظات حيث يحملها العديد من المواطنين ويبحث العديد من المواطنين حول الطرق التى يمكنهم بها تسجيل ارقام هواتفهم على الانترنت من خلال موقع دعم مصر بدلا من الذهاب الى مكاتب التموين ونرصد لكم الان خطوات تسجيل رقم الهاتف على بطاقة التموين الخاصة بكم من خلال موقع دعم مصر الخاص بوزارة التموين والتجارة الداخلية
خطوات تحديث بطاقة التموين 2022
اعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على مصليحى عن سعى وزارة التموين لتقديم افضل الخدمات للمواطنين من خلال تحديث بيانات بطاقة التموين من اجل فرز الاسر المستحقة من اجل الحصول على الدعم الكامل من الحكومة المصرية واشار ان يمكن للكل المواطنين التسجيل عبر موقع دعم مصر وينطبق هذا الامر على المواطنين الذين جاءت لهم رسالة فى البون او ملحوظة تفيد بضرورة اضافة رقم هاتف لتحديث بيانات بطاقة تموين وضرورة اضافة رقم هاتف باسم رب الاسرة او صاحب البطاقة التموينية وننشر لكم الان طرق تسجيل رقم الهاتف عبر موقع دعم مصر
- قم بالبحث عن موقع دعم مصر على شبكة الانترنت من خلال جوجل
- الضغط على تسجيل رقم المحمول
- يتم تسجيل رقم البطاقة التموينية الخاصة بالمواطن
- ثم يظهر بيانات المواطن ويطلب منك تسجيل رقم هاتف موبايل باسم صاحب البطاقة التموينية
- يتم تسجيل رقم الهاتف المحمول فى خانة التسجيل
- ويتم الضغط على ارسال الرقم السرى ويتم كتابة الكود الذى سوف يأتى فى رقم الموبايل الذى تم تسجيله
- وبذلك ينتهي التسجيل وتحديث بيانات بطاقة التموين
تفاصيل تسجيل رقم الموبايل
صرح الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين بوجود 23 مليون أسرة تضم ما يزيد عن 73 مليون مستفيد من الخبز، مضيفا إلى أن خدمة تحديث بيانات بطاقات التموين مجانية بدون أى مقابل مادى.
وصرح خلال تصريحات تليفزيونية أن المطلوب من المواطن الرقم القومى ورقم البطاقة التموينية ورقم هاتف محمول مسجل باسم رب الأسرة مشددا على ضرورة اضافة رقم محمول مسجل باسم رب الاسرة واضاف الدكتور عمر مدكور ان وزارة التموين والتجارة الداخلية يهمها فى المقام الاول مصلحة المواطن وان هذه التحديثات على كل بطاقات التموين من اجل اعطاء كل ذى حق حقه واشار الى ان وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على مصليحى انه قد مد التسجيل على الموقع الالكترونى دعم مصر حتى نهاية شهر يونيو المقبل حتي يتسنى لكل المواطنين تسجيل بيانتهم دون ضغط الوقت .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هنا…. خطوات تحديث بطاقة التموين 2022 لجميع مستفيدي بطاقة التموين عبر موقع https://www.tamwin.com.eg/ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.