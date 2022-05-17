“مفعل” رابط موقع دعم مصر لتسجيل رقم موبايل لبطاقة التموين 2022 Free وخطوات شرح تحديث بيانات البطاقة التموينية

رابط موقع دعم مصر لتسجيل رقم موبايل لبطاقة التموين 2022، الكثير من المواطنين محدودي الدخل يبحثون حاليا بكثافة عن رابط موقع دعم مصر لتسجيل رقم موبايل لبطاقة التموين 2022 مجانا، وذلك بناءا الرسالة التي وجهتها وزارة التموين للمواطنين عبر بونات الخبز قبل أسبوع من الآن، حيث ناشدت جموع المستفيدين من المنظومة التموينية من تسجيل رقم الموبايل الخاص بصاحب البطاقة وتحديث بيانات بطاقة التموين عبر الموقع الرسمي لوزارة التموين تجنبا لإيقاف صرف الدعم السلعي الشهري، وسنشرح لكم بالخطوات طريقة اضافة رقم الهاتف المحمول إلى بطاقة التموين خلال السطور القادمة، فتابعونا.

رابط موقع دعم مصر لتسجيل رقم موبايل لبطاقة التموين 2022

هذا وقد تم تفعيل رابط موقع دعم مصر لتسجيل رقم موبايل لبطاقة التموين 2022 خلال الأيام الماضية من قبل الجهات الرسمية، لتتم العملية بشكل الكتروني للحد من الطوابير الطويلة والمتكدسة الموجودة أمام مكاتب التموين على مستوى الجمهورية من أجل التيسير على المواطنين وخاصة كبار السن والمرضى، وأوضحت الوزارة أن تسجيل رقم الموبايل لبطاقة التموين 2022 الهدف منه ضبط قاعدة بيانات بطاقات التموين وضمانا لوصول الدعم العيني إلى المستحقين فقط، وفي حالة عدم وجود رقم محمول سيتم ايقاف البطاقة، والآن مع خطوات اضافة رقم الموبايل لبطاقة التموين 2022:

قم بالولوج إلى موقع دعم مصر الرسمي.

انتظر يتم تحميل الصفحة بشكل كامل.

قم بالضغط على “خدمات تموينية للمواطنين”.

اختر “تفعيل البطاقة واستلام الرقم السري”.

قم باحضار البطاقة التموينية الخاص بك، وادخال رقمها بشكل كامل، والتي يبدأ رقمها بـ 112.

اضغط على كلمة “التالي”.

ستظهر لك أسماء أفراد الأسرة المسجلين على البطاقة، ويطلب منك ادخال الرقم القومي الخاص بكلا منهم على حدة.

قم بادخال رقم الموبايل بعد ذلك، ثم اضغط على “إرسال الرقم السري”.

سيتم ارسال الرقم السري خلال ثواني على رقمك المسجل على قاعدة البيانات.

وبذلك تكون انتهت عملية التحديث.

رابط اضافة رقم المحمول لبطاقة التموين 2022

هذا وقد كشفت وزارة التموين أن اضافة رقم المحمول لبطاقة التموين 2022 عبر موقع دعم مصر مستمرة حتى شهر يونيو القادم وبعدها سيتم إيقاف البطاقة عن صرف السلع التموينية والخبز المدعم نظرا لعدم تحديث بطاقة التموين.