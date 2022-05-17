نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعلان نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي 2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية برقم الجلوس والاسم الرباعي في المقال التالي
اعلان نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي 2022. بعد أن نجحت الإدارات التعليمية في جميع محافظات العراق في العبور بامتحانات الثالث المتوسط الخارجي وباقي مراحل التعليم بر الأمان في ظل الظروف الصحية الراهنة في البلاد، من المقرر أن يتم الاستعلام عن نتائج الطلاب من خلال موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي على شبكة الإنترنت، فقد أعلنت الوزارة بشكل رسمي أن النتائج الآن متاحة أمام الطلاب للتعرف على نتائج جهودهم طيلة الفترة الماضية، حيث فقط من خلال الرقم الامتحاني للطالب يستطيع الوصول إلى درجاته في كافة المواد الدراسية، في ظل اتجاه الوزارة إلى اتباع أساليب من شأنها توفير المشقة والتعب على الطلاب وأولياء أمورهم في سبيل الوصول إلى الخدمة التعليمية أي كان نوعها.
اعلان نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي 2022
قدم طلاب الدور التمهيدي من مرحلة الثالث المتوسط امتحاناتهم خلال الفترة الماضية، وسط لجان تم تطبيق إجراءات الحيطة والحذر من تفشي فيروس كورونا بها، للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب ونجاح العملية التعليمية في كافة محافظات العراق، ومن خلال منصة الوزراة الرسمية على شبكة الإنترنت يتم الحصول على كافة الخدمات التعليمية المقدمة من الوزارة سواء الاستعلام عن النتيجة أو الشروط الخاصة بالقبول في الجامعات أو تكاليف الجامعات في مختلف التخصصات، إلى جانب العديد من الخدمات التي تحرص الوزارة على وصولها للطلاب في أقرب وقت وأقل مجهود.
خطوات استخراج نتائج طلاب الثالث المتوسط
من خلال عدة خطوات بسيطة يقوم بها الطالب أو ولي أمرة يصل مباشرة إلى نتائج المواد الدراسية في تلك المرحلة الهامة التي قدم امتحاناتها خلال الفترة الماضية، وتتمثل تلك الخطوات فيما يلي:
- الذهاب إلى المنصة الرسمية لوزارة التربية والتعليم العراقية على الإنترنت.
- من الواجهة الرئيسية يتم الدخول إلى نتائج الطلاب.
- اختيار تبويب الثالث المتوسط الخارجي.
- النقر على المحافظة الخاصة بالطالب.
- إدخال البيانات الخاصة بالطالب من الاسم الرباعي والرقم الامتحاني.
- الضغط على عرض النتيجة.
- عند ظهور النتيجة للمحافظة يتم ظهور كلمة تنزيل أمام ملف النتيجة
- يتم تحميل الملف بصيغة pdf
- يتم فتح الملف والتعرف على النتيجة
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