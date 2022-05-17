روسيا: قواتنا النووية تردع من يحاول دفعنا إلى حرب عالمية ثالثة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 10:30 مساءً - قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، اليوم الثلاثاء، إن الدرع النووي الروسي يساعد في ضمان استقلال البلاد منذ سنوات عديدة ويهدئ أولئك الذين يحاولون دفعها إلى حرب عالمية ثالثة.

وحسب وكالة “تاس” الروسية، قال مدفيديف: "الميزة التاريخية لأولئك الذين عملوا هنا بشكل خاص هي أنه تم إنشاء درع نووي موثوق لروسيا وحلفائنا. وضمن هذا الدرع استقلالنا لسنوات كثيرة، ويساعد أيضا على تهدئة أولئك الذين يحاولون دفع بلدنا نحو حرب عالمية ثالثة أو مشكلة أخرى".

بلومبرج: شركات أوروبية تشتري الغاز من روسيا بالروبل للالتفاف على العقوبات روسيا: مقاتلو آوزف المحاصرين في آزوفستال استسلموا دون قيد أو شرط

وأضاف: "الشيء الرئيسي هو أنه لا ينبغي على خصومنا أن ينسوا هذا الأمر. وبالطبع، فإن روسيا تتبع الاتفاقات التي تم التوصل إليها على المستوى الدولي والمنصوص عليها في الاتفاقيات الرئيسية والوثائق الرئيسية".

وأكد أن موقف موسكو من هذه القضية لم يتغير، فهي تدعو إلى استخدام الطاقة النووية وغيرها من التقنيات والحلول الحديثة للأغراض السلمية والبناءة.

وأضاف: "نحن نعيش في عالم من الابتكارات، ومهمتنا هي تحقيق تقدم مستقر وواثق في تنمية الدولة وإيجاد حلول متطورة في أهم الصناعات".