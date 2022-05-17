جدة - نرمين السيد - انخفض سعر الذهب بقوة تزامنا مع تصريحات رئيس مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، جيروم باول، الذى أكد فيها أن المجلس لن يتوقف عن رفع الفائدة حتى يرى انكسارا واضحا فى مؤشرات التضخم.





وهبط الذهب بنسبة 0.41% ليتداول عند 1816 دولارا للأوقية، فى الوقت الذى ارتفعت فيه عوائد سندات الخزانة الأمريكية بنسبة 3.08% لتسجل 2.968 وهى أعلى نقطة اليوم، بحسب قناة "روسيا اليوم". وارتفع الذهب فى تعاملات صباح الثلاثاء فى آسيا، حتى مع استئناف الدولار ببطء لاتجاه تصاعدى واستئناف عوائد سندات الخزانة الأمريكية صعودها. ونجح الذهب فى الارتفاع أكثر من 0.38% ليتداول عند 1830.95 دولارا للأوقية فى العقود الفورية، فيما ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.88% لتتداول قرب الـ1830 دولارا للأوقية، مستغلة هبوط الدولار الأمريكى 0.76% ليهبط أدنى مستويات الـ103.5 أمام سلة من العملات الأجنبية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. انخفاض حاد فى سعر الذهب بعد تصريحات الفيدرالى الأمريكى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.