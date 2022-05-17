جدة - نرمين السيد - تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من فلاديمير بوتين رئيس جمهورية روسيا الاتحادية، قدم خلاله تعازيه ومواساته فى وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مشيدا بالدور المحورى للفقيد الكبير فى مسيرة التنمية فى الإمارات ودعمه تعزيز العلاقات الإماراتية الروسية.





وحسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، جدد الرئيس الروسى ــ خلال الاتصال ــ تهنئة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بانتخابه رئيسا لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتمنى له التوفيق فى قيادة الدولة نحو آفاق جديدة من النهضة فى مختلف المجالات، وعبر عن تطلعه إلى مزيد من العمل معه لتوسيع قاعدة المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين. من جانبه عبر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره للرئيس الروسى لمشاعره الطيبة وتمنى له موفور الصحة والعافية ولروسيا الصديقة دوام الخير والازدهار.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بوتين يعرب لـ بن زايد تطلعه لمزيد من العمل لتوسيع المصالح المشتركة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.