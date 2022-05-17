نتائج الانتخابات اللبنانية 2022 “ظهرت الأن” الكشف عن النتائج النهائية للإنتخابات

في ظل تزايد عمليات البحث عن نتائج الانتخابات اللبنانية 2022، أعلن وزير الداخلية اللبناني بسام المولوي بشكل رسمي النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية العامة التي كانت قد أقيمت في 15 مايو الجاري، وبذلك الإعلان يكون قد اكتمل بالفعل عقد البرلمان اللبناني لعام 2022 المؤلف من 128 نائباً، وسوف نرصد لكم التفاصيل فيما يلي.

نتائج الانتخابات اللبنانية 2022

توزَّعت نتائج الانتخابات اللبنانية 2022، وفق لما أعلنه المولوي في الـ 15 دائرة، وقد جاءت كالتالي: