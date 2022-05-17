نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج الانتخابات اللبنانية 2022 “ظهرت الأن” الكشف عن النتائج النهائية للإنتخابات في المقال التالي
في ظل تزايد عمليات البحث عن نتائج الانتخابات اللبنانية 2022، أعلن وزير الداخلية اللبناني بسام المولوي بشكل رسمي النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية العامة التي كانت قد أقيمت في 15 مايو الجاري، وبذلك الإعلان يكون قد اكتمل بالفعل عقد البرلمان اللبناني لعام 2022 المؤلف من 128 نائباً، وسوف نرصد لكم التفاصيل فيما يلي.
نتائج الانتخابات اللبنانية 2022
توزَّعت نتائج الانتخابات اللبنانية 2022، وفق لما أعلنه المولوي في الـ 15 دائرة، وقد جاءت كالتالي:
- دائرة الجنوب الأولى والتي تضم (صيدا – جزين)، جاء الفائزون فيها كالتالي: المرشح عبد الرحمن البزري، سعيد الأسمر، أسامة سعد، وغادة أيوب، شربل مسعد.
- دائرة الجنوب الثانية التي تشمل (صور – الزهراني)، الفائزون فيها: نبيه بري، حسين جشي، حسن عز الدين،عناية عزالدين، علي خريس، وميشال موسى، علي عسيران.
- دائرة جبل لبنان الأولى والتي تضم (كسروان – جبيل)، الفائزون فيها كالتالي: رائد برو، زياد الحواط، ندى البستاني، شوقي الدكاش، نعمة افرام، فريد الخازن، سليم الصايغ، سيمون أبي رميا.
- وفي دائرة البقاع الأولى: جورج عقيص، رامي أبو حمدان، ميشال ضاهر، سليم عون، إلياس اسطفان، بلال الحشيمي وجورج بوشكيان.
- دائرة البقاع الثانية : وائل أبو فاعور، ياسين ياسين، غسان السكاف، شربل مارون، حسن مراد، شربل مارون.
- دائرة جبل لبنان الثالثة ): بيار بو عاصي، علي عمار، الان عون، هادي أبو الحسن، فادي علامة وكميل شمعون.
- دائرة البقاع الثالثة: حسين الحج حسن، غازي زعيتر، إيهاب حمادة، إنطوان حبشي، إبراهيم الموسوي،جميل السيد، سامر التوم، ينال محمد صلح وملحم محمد الحجيري.
- جبل لبنان الرابعة تيمور جنبلاط، بلال عبدالله، جورج عدوان، مروان حمادة، نجاة خطار عون، ، فريد البستاني، حليمة القعقور، جورج عطا الله، مارك ضو، أكرم شهيب، نزيه متى وسيزار أبي خليل وراجي السعد، راجي السعد.
- جبل لبنان الثانية: سامي الجميّل وإبراهيم كنعان، والياس حنكش، وميشال المربقرادونيان وإلياس بو صعب وملحم الرياشي، راجي السعد، ورازي الحاج.
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