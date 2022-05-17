نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاختبارات النهائية 1443 الترم الثالث وزارة التعليم السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاختبارات النهائية 1443 الترم الثالث، الآلاف من الطلاب السعوديين يطرحون سؤال كم باقي على الاختبارات النهائية 1443 الترم الثالث. وهذا من أجل العمل على التحضير الجيد ومراجعة كل المقررات الدراسية حسب المنهج الدراسي من أجل نيل درجات جيدة في الامتحانات، وتجدر الإشارة إلى أنّ الفصل الدراسي الثالث قد بدأ بتاريخ السابع عشر من شهر شعبان 1443، وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتم فيها اعتماد فصل 3 في التقويم الدراسي بالمملكة، كما وضعت وزارة التربية والتعليم السعودية خطة خاصة بالدراسة، وبعد الانتهاء منها سيأتي موعد الاختبارات النهائية 1443 الفصل الثالث، وبعد ذلك سيتمكنون من الحصول على اجازة نهاية العام الدراسي، وسنتحدث من خلال مقالنا هذا عن موضوع تاريخ الاختبارات النهائية 1443 الترم الثالث، تابعوا معنا.

الاختبارات النهائية 1443 الترم الثالث

يترقب الطلاب في السعودية الاختبارات النهائية للترم الثالث، هذا ولا يزال الطلاب يزاولون دراسة هذا الفصل الذي تم وضعه للمرة الأولى هذا العام، وفي نفس الوقت هم ينتظرون موعد الاختبارات النهائية 1443 الفصل الثالث، ومن خلال هذه الأخيرة يتم تقييم أوضاع الطلاب حسب المنهج الذي تم دراسته في هذا الفصل، بحيث لم يبق سوى أسابيع قليلة وينتهي ليأخذ الطلاب إجازة.

كم باقي على الاختبارات النهائية 1443 الفصل الثالث

تجدر الإشارة لمن يستعلمون عن تاريخ الاختبارات النهائية الترم الثالث حسب ما أقرته وزارة التعليم بالمملكة بأنها ستنطلق بداية من تاريخ يوم الأحد عشرون ذو القعدة 1443، الموافق للتاسع عشر من شهر يونيو 2022، وستستمر حتى ينتهي كل الطلاب من أداء الامتحانات في المواد وفق المناهج التي تمت دراستها طوال الفصل، ومن المرجح أن تكون آخر جلسة للامتحانات ستكون في الفاتح من ذي الحجة 1443، وستكون كما يلي:

بالنسبة للاختبارات العلمية للفصل الثالث ستنطلق بداية من الأسبوع الحادي عشر، وهذا في كل من أيام الأحد والإثنين والثلاثاء في الأيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من ذو القعدة 1443، أما الدور الأول للاختبارات التحريرية فستكون في تاريخ العشرون من شهر ذو القعدة 1443، وتليها اختبارات الدور الثاني للترم الثالث في الثامن والعشرون من نفس الشهر 1443.

جدول الاختبارات النهائية 1443

وضعت وزارة التربية والتعليم السعودية جدول خاص بـ اختبارات الفصل الثالث. ومن المقرر أن تبدأ اختبارات الفترة الثانية بتاريخ 28-10-1443 وستدوم إلى غاية تاريخ 03-11-1443. في حين أن الاختبارات النهائية ستكون بداية من يوم 20-11-1443 الموافق 01-12-1443. وهذا يعني بأنه لم يبقى الكثير من الوقت على قدوم تاريخ الاختبارات النهائية 1443 الفصل الثالث.

إلى هنا نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية المقال الذي تطرقنا فيه إلى موضوع الإختبارات النهائية 1443 الفصل الثالث. وعرضنا لكم أيضا جدول الاختبارات التي وضعته وزارة التعليم السعودية للطلاب في مختلف الأطوار التعليمية. والطلاب حاليا يترقبون الامتحانات من أجل العمل على التحضير الجيد قبل حلولها بفترة مسبقة من جل تحصيل درجات مقبولة.