جوجل تطلق ساعتها الذكية “بيكسل ووتش” بمميزات جديدة متطورة

قامت شركة جوجل بإطلاق ساعتها الذكية بيكسل ووتش Google Pixel Watch ضمن خطتها المستهدفة من أجل توفير خدمات جديدة ومتطورة إلي المستخدمين من جميع الأجهزة المختلفة التابعة لها، حيث تعتبر ساعة جوجل الجديدة من الساعات المميزة التي تفوق بمميزاتها ساعة آبل، وبذلك يتم إضافتها إلي مجموعة منتجات جوجل بيكسل والتي تتنوع ما بين أجهزة كمبيوتر وسماعات الرأس والهواتف الذكية وغيرها، وفيما يلي نوضح لكم كافه المعلومات والتفاصيل الخاصة بإطلاق جوجل لساعتها الذكية الجديدة بيكسل ووتش.

غوغل تطلق ساعتها الذكية الجديدة “بيكسل ووتش”

وكانت الشركة قد قامت بتطوير برنامج من أجل تشغيل الساعات الذكية من علامات تجارية مختلفة فيما سبق، ولكن الآن أصبحت الشركة لديها ساعتها الخاصة بعد بدء صناعتها، وذلك بعد أن تم عرض الساعة في مؤتمر تنظمه شركة جوجل بشكل سنوي، في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وفي إطار المؤتمر تم تقديم جهاز جوجل اللوحي الجديد بالإضافة إلي عرض نسخة متطورة من السماعات وكما عرضت نموذجاً أرخص من هاتفها الذكي، ومن جانبه قد عرض المسؤول عن الأجهزة والخدمات لدى جوجل جميع أجهزة بيكسل التي تستطيع أن تتصل ببعضها البعض من خلال تقنية الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وشرائح الكمبيوتر بكل سهولة.

موعد إطلاق ساعة بيكسل ووتش

وبخصوص موعد إطلاق ساعة بيكسل ووتش الجديدة من شركة جوجل فمن المقرر أن تُطلق “بيكسل ووتش” في الأسواق العالمية خلال الخريف المقبل، بمميزات جديدة خاصة بالصحة التي تتبع فيت بيت، وهي علامة تجارية خاصة باللياقة البدنية، بعد أن استحوذت عليها جوجل في عام 2019 مقابل 2,1 مليار دولار ،من أجل منافسة ساعات شركة آبل، بالإضافة إلي ذلك تعمل ساعة جوجل الجديدة علي نظام التشغيل أندرويد وتتصل بشكل أساسي بالأنترنت، وكانت جوجل فيما سبق قد أضافت مجموعة من المميزات لمستخدميها تتضمن إضافة وإجراء محادثات مع برنامج المساعدة الصوتية، إجراء عمليات بحث من خلال إدماج صور ملتقطة بواسطة الهاتف الذكي أو إرشادات بالصوت أو النص عبر خاصية التصوير وطرح الأسئلة علي محرك البحث.