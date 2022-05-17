نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اكواد ببجي 2022 أحدث الكودات الغير مستعملة تعطيك شدات وجوائز في المقال التالي

عمر شويل - جدة حيث تنبثق أهمية اكواد ببجي 2022 موبايل من كونها تعمل في حالة الاسترداد لها والذي يجب أن يكون من خلال الموقع الرسمي BUBG Mobile على تمكين اللاعب من الحصول على العديد من الأشياء التي بالرغم من الاحتياج لها في أثناء اللعب ألا أنها بعيدة المنال وتحتاج الى مهمات في غاية الصعوبة من اجل الحصول عليها، حيث يعمل استبدال الاكواد في هذه الحالة على الوصول الأسرع الى كافة احتياجات اللعب.

اكواد ببجي 2022

يتمكن لاعب لعبة ببجي موبايل من الحصول على اكواد ببجي موبايل 2022 الأحدث دائما بهدف العمل على استرداد هذه الكودات والفوز بأحدث ما يكون من رموز تعمل في سبيل حصول اللاعب على مدمرات جديدة ومدرعات أسطورية تعمل على القتل العشوائي والمنظم، بالإضافة الى تمكين اللاعب من الحصول على ملابس أسطورية وشخصيات وهمية اقرب الى الواقع، كي تساعد اللاعب على القتل وإنهاء الحرب بالبقاء حيا.

رمز استرداد uc ببجي

الشدات والتي تأخذ رمز UC هي العملة التي يستطيع من خلالها اللاعب شراء ما يريد، وهذه الشدات أو العملات الافتراضية للعبة يمكن الحصول عليها من خلال الشحن واسترداد اكواد معينة يكون منها

BCAHZBLZ888

NETZBZKND.

S78FTU2XJ

NEHZBZ9VX,

JJCZCDZ9U

BIFOZBZE6Q.

موقع استبدال اكواد ببجي

من اجل الحصول على الشدات واستبدال اكواد ببجي يحب اتباع الخطوات التالية

الدخول في موقع BUBG Mobile الرسمي ثم تعبئة الفراغات بمعلومات يجب أن تكون صحيحة.

الضغط على كلمة استمرار ثم الدخول في أيقونة REDEEM

بعد ذلك يلجا اللاعب الى الدخول في حساب اللعبة المرتبط به من اجل الحصول على الاي دي.

بعد الحصول على هذا المعرف الايدي يعمد اللاعب على نسخ هذا المعرف والقيام باللصق في المكان الصحيح.

قم بالان بكتابة رمز الاسترداد في الفراغ المخصص لذلك ثم الضغط على كلمة استرداد.

بمجرد إتمام عملية الشدات بنجاح سوف يجد اللاعب الشدات المطلوبة في حسابه.

يكون الشراء للشدات عبر عدد من الطرق أبرزها رصيد هاتف اللاعب.

اكواد ببجي شدات

هناك الكثير من كودات ببجي الحديدة الصالحة للاستعمال يكون من بينها