نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موجة الغبار اليوم في السعودية وسبعة دول أخرى تعطل الحياة وأقصى ذروه للموجة وموعد انتهائها في المقال التالي

عمر شويل - جدة موجة الغبار في السعودية هي أكثر ما يبحث عنه السعوديون في هذا الوقت، حيث تجتاح موجة من الطقس السيئ عدة مدن في السعودية، وتشهد هذه المدن وأبرزها الرياض رياح محملة بالأتربة وتؤدي إلى تعطل الحياة، كما علت بعض النداءات على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة تويتر لتعليق الدراسة في السعودية نتيجة موجة الغبار التي تشهدها البلاد، كما يتشارك المواطنون نصائح مختلفة تخص كيفية التعامل مع الأتربة دون التعرض لمتاعب صحية.

موجة الغبار في السعودية اليوم

وقد فيديو | موجة غبارية كثيفة تؤثر على العاصمة #الرياض #الإخبارية pic.twitter.com/S2Tg9nS9j5 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 16, 2022 التي تغطي منطقة الرياض صباح اليوم الثلاثاء، وأدت إلى إعاقة الرؤية وصعوبة السير المروري في الشوارع، حيث وصلت الموجة الغبارية إلى ذروتها في مدينة الرياض، وقد نبه مركز الأرصاد الجوية في الرياض عن موجة الغبار ونشاط الرياح السطحية المحملة بالتراب، والتي أدت إلى انعدام الرؤية الأفقية، وكما قالت عن المناطق المتأثرة بها بشكل رئيسي، وهي كالتالي:

منطقة الدوادمي

منطقة الرين

منطقة عفيف

منطقة القويعية

ونبه مركز الأرصاد أن الموجة تصل ذروتها في الساعة الحادية عشر من صباح اليوم الثلاثاء، وقدر حذر كذلك من عواصف ترابية ورملية قادم قد تهب على مناطق متعددة في الرياض وما حولها وتمتد حتى الساعة الخامسة من صباح الغد، وقد أتى ذلك كإجابة على سؤال أحد المتابعين متى ينتهي الغبار في الرياض اليوم.

الدول المتأثرة بالغبار العراق والكويت

وبخصوص الطقس الآن فقد ولدت العاصفة الغبارية في بدايتها في صحراء العراق، و

موجة غبارية اقليمية تؤثر على 7 دول تُربك المنطقة وتتسبب بأضرار وحالات اختناق#طقس_العرب pic.twitter.com/VvMhTxE0Tc — طقس العرب - الكويت (@ArabiaWeatherKW) May 17, 2022

قبل أن تصل مساء يوم أمس لحفر الباطن والأرطاوية بالسعودية، حيث وصلت عاصفة التراب إلى العاصمة السعودية الرياض، وذلك في الساعات الأولى لليوم الثلاثاء وقد حملت بالأتربة والغبار التي أثرت على الحياة اليومية.

كما أثرت عاصفة الغبار على محافظات المنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية في السعودية، وقد أثرت على مجال الرؤية، كما تؤثر على مَن يعاني من مشاكل في الجهاز التنفسي، لأن الرياح تمشي بشكل بطيء، وتنثر حبيبات التراب والغبار في الجو بسرعة.

أضرار الغبار وكيفية التعامل معه

وقد وجهت وزارة الصحة توجيهات بتوخي الحذر من موجات الغبار، وخاصة للمرضى الذين يعانون من مشكلات صحية تتعلق بالجهاز التنفسي، خاصة مع إعلان مستشفى الرياض إنها اليوم استقبلت عدد 1285 حالة صحية بسبب الغبار.

وتتمثل أضرار الغبار فيما يلي:

تصل جزيئات الغبار بشكل سريع إلى مجرى التنفس والبلع في الفم والأنف والبلعوم، وتتراكم في هذه الأماكن مسببة مشاكل جسيمة، خاصة مع الذين لديهم مشكلة صحية سابقة تتعلق بالجهاز التنفسي أو إصابة سابقة بكورونا.

يكوّن الجسم ردات فعل مقاومة للغبار بها أنواع من التحسس، مثل الكحة والعطس وحكة الجلد والتقشير والجفاف.

يمكن للهواء المحمل بالغبار أن ينقل عدوى الأمراض الأخرى مثل الأنفلونزا والحمى الموسمية.

يمكن للغبار أن يسبب الالتهاب في العين والأنف والجلد.

كما أنه فضلا عن المخاطر الصحية، قد تتسبب الرياح الغبارية في إعاقة الرؤية وصعوبة السير، مما يؤدي إلى حدوث حوادث وخسائر في الأرواح والممتلكات.

أما بخصوص طريقة التعامل مع رياح الغبار واحتياطات السلامة التي يوصي بها الأطباء ، فيجب على المواطنين ما يلي: