لافروف يؤكد أن أوكرانيا ليست دولة مستقلة والغرب لا يحتاجها وإنما يستخدمها...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 07:25 مساءً - قال وزير الخارجية الروسي إن أوكرانيا ليست دولة مستقلة حتى ولو كانت كييف تعتقد بذلك، وإن الغرب ليس في حاجة إليها، وهي بالنسبة للغرب باتت مستهلكة.

وأكد وزير الخارجية الروسي في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، أن لدى موسكو معلومات تفيد بأن الجانب الأوكراني في المفاوضات يخضع لسيطرة لندن وواشنطن.

وقال: "لدينا معلومات تصلنا عبر قنوات مختلفة مفادها أن واشنطن ولندن تقودان المفاوضين الأوكرانيين وتوجهان حريتهم في المناورة، وربما حتى بشكل مباشر يوجد ممثلون لهما على الأراضي الأوكرانية".

وأشار لافروف إلى أن الغرب لا يحتاج إلى أوكرانيا، إلا لأنها دولة قابلة للاستهلاك.

وأوضح وزير الخارجية الروسي أن الغرب غير مستعد لتقديم ضمانات أمنية لكييف، مؤكدا استعداد روسيا لحل القضايا الإنسانية في أوكرانيا.

وأضاف لافروف أن نظام كييف يصرح بأن أوكرانيا ليست دولة معادية للروس، لكن الحقائق تقول عكس ذلك.

وقال: "نظام كييف يتحدث الآن عما يحدث في بلدهم، وأن أوكرانيا ليست معادية لروسيا ... وأن الدولة لا توجد فيها النازية الجديدة، رغم أن الحقائق واضحة للعيان".