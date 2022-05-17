الجنائية الدولية ترسل فريقا للتحقيق فى مزاعم ارتكاب جرائم حرب فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أعلن مدعى عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إرسال فريق هو "الأكبر على الإطلاق" فى تاريخها للتحقيق فى مزاعم ارتكاب جرائم حرب فى أوكرانيا.





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