الاتحاد الأوروبى يوضح موقفه من طلب فنلندا والسويد الانضمام للناتو

جدة - نرمين السيد - وقال جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى، إن انضمام فنلندا والسويد للناتو سيؤدى إلى تغير جيوسياسى فى منطقة بحر البلطيق. وأوضح بوريل، أنه يمكن للسويد وفنلندا الاعتماد على الاتحاد الأوروبى فى سعيهما لعضوية الناتو.

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