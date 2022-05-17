غضب فى لبنان بعد فوز نائبين اتهما بتفجير المرفأ

جدة - نرمين السيد - فقد أظهرت نتائج وزارة الداخلية فوز على حسن خليل وغازى زعيتر، وكلاهما من حركة أمل المتحالفة مع حزب الله، ومتهمين بالضلوع بانفجار مرفأ بيروت، بمقعدين فى جنوب لبنان وبعلبك الهرمل، ما أثار جدلا واسعا فى الأوساط اللبنانية.

فالرجلان متهمان منذ ديسمبر 2020، إلا أنهما نفيا ارتكاب أى مخالفة، كما رفضا حضور جلسات الاستجواب، متعللين بالحصانة الممنوحة لهما من مقاعدهما البرلمانية.

وفيما لم يتم الإعلان عن التهم الموجهة إليهما بالتحديد لأن التحقيقات سرية، يعلم الجميع أن الأمر يعود لانفجار المرفأ.

ووصفت ريما الزاهد، التى توفى شقيقها أمين فى الانفجار وهى عضو فى لجنة تمثل الضحايا، فوزهما بأنه "مهزلة".

فيما عبّر كيان طليس، وهو عضو آخر باللجنة، وتوفى شقيقه محمد البالغ من العمر 39 عاما فى الكارثة أيضا، عن شعوره بالقلق والاستفزاز من تلك النتيجة.