العالم اليوم - إبراهيم منيمنة يتحدث عن سلاح حزب الله وودائع اللبنانيين

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 17 مايو 2022 07:18 مساءً - أوضح النائب اللبناني المنتخب إبراهيم منيمنة، في حوار مع "دوت الخليج"، أنه لم يكن يتوقع أن يكون في صدارة القوائم الانتخابية في دائرة بيروت الثانية، من حيث عدد الأصوات.

وقال منيمنة، في بداية حديثه: "أهدي هذا الفوز لبيروت ولكل الناس المحبطة والفاقدة للأمل بلبنان ولكل من هاجر من لبنان وبقي قلبه معلقاً به، وللذين ساهموا بالتغيير ولأهلنا في بيروت الذين شعروا بأنهم متروكون".

وأضاف: "اليوم شعر أبناء العاصمة بيروت أنهم استعادوا ثقتهم وهناك جزء كبير من المقاطعين انتخبوني والدليل على ذلك حجم الأصوات التي نلتها"، مبرزا "بالنسبة لنا كقوى تغييرية، بيروت هي للبيارتة ولكل اللبنانيين أيضا وستبقى مدينة التنوع والإشعاع الفكري، وستستعيد دورها على الصعيدين الاقتصادي والإنمائي على مستوى المنطقة وهذا مهم جداً بالنسبة لنا".

وتابع منيمنة: "لن نترك قلب بيروت مشلولاً وعملية استرجاعه بحاجة إلى بعض الوقت، وقلب العاصمة لن يبقى مدينة أشباح، وسيعود إنما مع فكرة التنوع ليخاطب جميع الطبقات، وسيكون لعموم اللبنانيين".

وعن إمكانية تبوئه لمنصب رئاسة الحكومة، قال إبراهيم منيمنة: "أنا من ضمن كتلة نيابية تغييرية وليس هدفنا المراكز، سنكون أقلية معارضة إنما دورنا سيكون كبيرا في ظل حجم التمثيل وفي ظل استعادة قرار لبنان المسلوب من الخارج".

وأردف قائلا: "هدفنا إعادة تفعيل دور المؤسسات وإيجاد حلول لمشكلة التوظيف وتأمين فرص العمل".

حزب الله

وعن سلاح حزب الله، كشف: "موقفنا واضح منه ومكانه بيد الشرعية، وانطلاقاً من مقاربتنا الوطنية لهذا الملف لا يمكن لمجموعة أحادية أن تصادر هذا القرار، كما أن هذا الملف له ارتباطات إقليمية".

وأوضح: "لا نريد لمستوى المواجهة أن يتحول للتجاذب الإقليمي ولا إيصاله لمستوى الشحن الطائفي، نحن نعي جيداً أن أبعاد السلاح إقليمية وستكون معالجته كذلك، وإصرارنا ليكون هذا السلاح ضمن سياسة دفاعية وفي إطار دستوري شرعي".

الودائع

وبخصوص ودائع اللبنانيين، قال النائب المنتخب: "يجب استرجاعها بالدرجة الأولى، ونحن نريد التأكيد على حمايتها قانونيا، وعلى المصارف أن تتحمل مسؤوليتها بالدرجة الأولى، وستكون أولويتنا المصارف، وستكون هناك خطط وهي بحاجة للمزيد من الوقت".

من هو إبراهيم منيمنة؟

هو عضو مجلس النواب اللبناني منذ 17 مايو 2022، محاضر سابق في عدة جامعات بينها الجامعة الأميركية في بيروت، ويملك أكثر من 19 عاماً من الخبرة في الهندسة المدنية والتصميم الحضري.

منيمنة حاصل على ماجستير في التصميم الحضري من الجامعة الأميركية في بيروت عام 2010 وبكالوريوس في الهندسة المعمارية من الجامعة العربية في بيروت عام 1999 .

وقد شارك في تأسيس حملة "كلنا بيروت" عام 2018، كما شارك في تأسيس حملة "بيروت مدينتي" في عام 2016 وكان رئيساً لها.

يشار إلى أن إبراهيم ترشح لخوض الانتخابات البرلمانية اللبنانية 3 مرات، وحالفه الحظ في المرة الثالثة.