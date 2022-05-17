نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الملكة رانيا تقدم واجب العزاء بوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان على موقعنا والان مع التفاصيل
صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 17 مايو 2022 07:05 مساءً - دوت الخليج :- قدمت جلالة الملكة رانيا العبدالله وصاحبات السمو الملكي الأميرة عالية بنت الحسين والأميرة عائشة بنت الحسين وسمو الأميرة زينة الفيصل، واجب العزاء بوفاة المغفور له، بإذن الله، سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
وفي مستهل الزيارة القصيرة اليوم إلى ابو ظبي، قدمت جلالتها العزاء لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية “أم الإمارات”.
كما قدمت جلالتها العزاء لزوجة المغفور له، بإذن الله، سمو الشيخة شمسة بنت سهيل المزروعي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الملكة رانيا تقدم واجب العزاء بوفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.