نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 برقم الجلوس جميع المحافظات

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عمر شويل - جدة نتيجة الصف الرابع الابتدائي حيث أنهى طلاب السنة الرابعة في المرحلة الابتدائية، في نظام التعليم الجديد امتحاناتهم في الترم الثاني، نهاية العام الدراسي 2021/2022 يوم الخميس الماضي، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سوف يستمر استخدام الالوان الملون في تقييمات السنة الرابعة، بالنسبة لللطلاب الذين كانوا قد دخلوا اختبارات الترم الثاني لاخر العام، كما فعلوا في الفصل الأول وخلال هذا الوقت يبحث أولياء الأمور عن موعد نتائج أبنائهم، وكذلك كيفية الاستعلام عن نتيجة رابعة ابتدائي، المرحلة الابتدائية برقم جلوس الطالب، والتي سيتم الإعلان عنها في شكل أربعة ألوان تمثل مدى اكتساب الطالب للمعرفة والمهارات وفق نظام الدرجات الجديد.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي

يعتم أولياء الطلاب بالاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي، حيث أكد مكتب عمليات مديرو التربية والتعليم في المحافظات، عدم تلقيهم أي شكوى بشأن امتحانات الصف الرابع الابتدائي التي انتهت منذ أيام ، وأكدت الوزارة أن درجة الطالب في مقرر الفصل الدراسي الثاني، تحسب بجمع الدرجات من الاختبارات وإنجاز المهمة والمساعدة على أن يكون مجموع الدرجات من جميع المقررات متساوية ، محسوبة من 100 ، وتعطى للطالب في الاستمارة من الألوان، وتحسب باحتساب المتوسط ​​الحسابي لمجموع ملاحظاتها لكل فصل دراسي (مجموع الفصلين الأول والثاني مقسومًا على 2) ، بافتراض تحويل الملاحظات إلى ألوان وأكدت أنه في الفنون والرياضة والتربية الموسيقية، يعتبر التلميذ ناجحًا فقط إذا حضر ما لا يقل عن 80 بالمائة من عدد الفصول الدراسية المقدمة في كل مجال من هذه المجالات.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 بالرقم القومي

يمكن للطلاب في بعض المحافظات البحث عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي، بالخطوات التالية:

للوصول المباشر إلى موقع وزارة التربية والتعليم التابع لمحافظة القاهرة

قم بتحديد نتائج الطلاب.

ثم قم باختيارالمرحلة الابتدائية.

ثم تحديد نتيجة السنة الرابعة الابتدائية “نهاية العام”.

ثم أدخل جميع معلومات الطالب بشكل صحيح: الاسم ورقم الجلوس والمحافظة.

أخيرًا انقر فوق رمز الاستعلام.

وستظهر نتيجة السنة الرابعة من المرحلة الابتدائية عام 2022 أمامك مع الرقم الوطني والاسم.

الوان النتائج في الصف الرابع الابتدائي

يمكن نتيجة الصف الرابع الابتدائي كالتالي:

1. نجد أن اللون الأزرق يدل علي أن الطلاب متفوقون للغاية في اكتساب المعرفة وكذلك المهارات، وذلك على مقياس يكون من 85 إلى 100.

2. نجد أن اللون الأخضر يدل علي أن الطلاب متفوقون بدرجة أقل في اكتساب المعرفة وكذلك المهارات، وذلك على مقياس يكون من 65 إلى 85 أدناه.

3. نجد أن اللون الأصفر يدل علي احتياج الطالب إلى بعض الدعم وقد حصل علي 50 درجة إلى أقل من 65 درجة.

4. يدل اللون الأحمر إلى انخفاض مستوي الطالب حيث أنه غير متقن في المعرفة والمهارات في هذا المجال وهو بحاجة إلى الكثير من الدعم ، و يتراوح درجاته من 1 إلى أقل من 50.