بوتين: أوروبا ستتكبد أسعار طاقة مرتفعة حال حظر النفط الروسي

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 06:28 مساءً - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن أوروبا ستتكبد أسعار طاقة مرتفعة إذا تم حظر النفط الروسي، موضحًا أن الغرب يقتل نفسه اقتصاديا بوقف الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية.

وأضاف بوتين خلال مؤتمر صحفي، عرض على قناة إكسترا نيوز، أن بعض الدول الأوروبية لا يمكنها التخلي عن النفط الروسي.

وتابع : “الدول الأوروبية تواصل فرض عقوبات جديدة على أسواق النفط والغاز وكل هذا يؤدي إلى التضخم وبدلا من الاعتراف بأخطائهم يبحثون عن شخص يلومونه”.

وأضاف: “يدرك الأوروبيون أنهم لا يستطيعون التخلي تمامًا عن موارد الطاقة الروسية ومن الواضح أن بعض دول الاتحاد الأوروبي التي ترتفع فيها حصة الهيدروكربونات الروسية بشكل خاص، لن يتمكن لفترة طويلة من التخلي عن طاقتنا”.

وتابع: “القرارات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي والتصريحات حول التخلي التام عن مصادر الطاقة الروسية تسببت بالفعل في ارتفاع أسعار النفط”.

وأوضح بوتين أن الاتحاد الأوروبي يرتكب انتحارا اقتصاديا بفرض عقوبات على موارد الطاقة الروسية.