الكرملين: مازلنا نستخدم مصطلح الدول غير الصديقة لدول تدعم الحرب ضد روسيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 06:28 مساءً - قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، إن القوى الغربية التي تعارض روسيا في أوكرانيا يمكن اعتبارها أعداء لشن حرب على موسكو.

وأشار إلى أن العقوبات الاقتصادية، وتسليح القوميين الأوكرانيين، وإعطائهم المعلومات الاستخباراتية لمهاجمة القوات الروسية، ترقى إلى أعمال حرب.

وقال بيسكوف: “بالتأكيد، ما زلنا نستخدم المصطلح اللطيف الدول غير الصديقة عند الإشارة إليها. لكني أقول إنها دول معادية، لأن ما تفعله هو الحرب”.

وأشار إلى قرار تجميد الاحتياطيات الأجنبية الروسية التي احتفظت بها البلاد في المؤسسات المالية الغربية والمناقشات حول منح الأموال لأوكرانيا باعتباره هجومًا واضحًا على حقوق الملكية، حجر الزاوية في الحضارة الغربية.

وقال إن خصوم روسيا يلعبون دورًا مباشرًا بشكل أكبر في محاولاتهم لإيذاء روسيا في حربهم المختلطة، مضيفا: “ليس المستشارون العسكريون الأمريكيون فحسب، بل البريطانيون أيضًا، يخبرون القوميين الأوكرانيين المسلحين بما ينبغي عليهم فعله ويقدمون معلومات استخبارية لهم”.

وأضاف بيسكوف أن الأجانب يساعدون الأوكرانيين أيضًا في تشويه سمعة روسيا وسط الأعمال العدائية. وأصر على إنهم يقومون باستفزازات تكون أحيانًا متعطشة للدماء لدرجة أن الضمير البشري لا يستطيع تخيلها.

وأوضح أنه كان يشير إلى مزاعم بلدة بوتشا وكييف بأن القوات الروسية ارتكبت جرائم حرب أثناء سيطرتها عليها. وتتهم موسكو كييف باختلاق الأدلة.

وقال: “من الواضح أن المتخصصين 'الأوكرانيين لن يكونوا قادرين على القيام بذلك بمثل هذه الاحترافية. ويعمل جيش من شركات العلاقات العامة وأطقم التلفزيون ومستشاري حرب المعلومات لصالحهم”.

وأشار بيسكوف إلى أن الصراع لم يأت من فراغ ، مشيرًا إلى أنه في وقت مبكر من عام 2005، عندما أنشأت روسيا منفذًا إخباريًا باللغة الإنجليزية يهدف إلى بث وجهات نظر بديلة للجمهور الغربي، قوبل بالمقاومة.

وقال: “إذا قارنت RT بالإمبراطورية الإعلامية الأنجلو ساكسونية، فسترى مدى صغر حجمها. لكن فعاليته نمت بسبب وجهة النظر البديلة. المنشقون الغربيون لم يتم منحهم منصة في وسائل الإعلام الغربية، لأن إذا خرجت من الهوامش هناك وعبرت عن رأي مختلف، فإن محاكم التفتيش تأتي، تمامًا كما في العصور الوسطي”.