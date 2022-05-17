أبو الغيط يهنئ اللبنانيين على إجراء الانتخابات: خطوة إيجابية نحو التصحيح

وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية، أن أبو الغيط دعا اللبنانيين إلى البناء على نتائج هذه الانتخابات، والإسراع فى تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات الضرورية واللازمة لتمكين لبنان من الخروج من الأزمة واستعادة عافيته، خاصة فيما يتعلق بإنجاز الاتفاقيات الاقتصادية والمالية مع صندوق النقد الدولى، والتى من شأنها أن تسهم فى تحسين الظروف المعيشية للبنانيين وإنعاش الاقتصاد من جديد، وإنهاء معاناة اللبنانيين.
وناشد أبو الغيط، القيادات اللبنانية من مختلف الطوائف والانتماءات السياسية إظهار أعلى مستويات المسئولية وإعلاء المصلحة الوطنية، باعتبار أن الشهور القادمة ستمثل اختباراً حاسماً لقدرة البلاد على اجتياز الأزمة، داعياً المجتمع الدولى للوقوف إلى جوار لبنان وتعزيز صموده الاقتصادى فى هذه المرحلة الدقيقة.
وأكد المصدر حرص الجامعة العربية على مواصلة دورها فى دعم ومساندة لبنان ومواكبته فى كافة المحطات المهمة التى يمر بها، مشيراً إلى مشاركة فريق من المراقبين المتخصصين من الجامعة فى متابعة العملية الانتخابية.
وقال إن رئيس الفريق سيعرض تقرير بعثة المراقبين على الأمين العام فور الانتهاء منه، منوهاً بصفة عامة بالأجواء التى جرت فيها الانتخابات وبدور الحكومة فى هذا الصدد.
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