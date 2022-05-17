السويد وفنلندا تتقدمان رسميا للانضمام للناتو فى هذا الموعد

جدة - نرمين السيد - وحذرت وزارة الخارجية الروسية، أمس الإثنين، من انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو، مؤكدة أن ذلك سيغير الوضع فى العالم جذريًا، حسبما نقلت قناة "العربية" فى نبأ عاجل، منذ قليل.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، إن انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو خطأ له عواقب وخيمة.

وكانت قيادة فنلندا والسويد أعربتا عن نية البلدين الانضمام إلى الناتو، على خلفية العملية العسكرية الروسية التى بدأت منذ 24 فبراير الماضى، فى أوكرانيا.

وأعلنت حكومة فنلندا، رسميًا، الأحد الماضى، وثيقة تنص على اعتزامها التقدم إلى حلف شمال الأطلسى "الناتو"، بطلب للحصول على عضوية الحلف.

وفى بيان لها، قالت الحكومة الفنلندية، إن رئيس الجمهورية، ساولى نينيستو، واللجنة الوزارية المعنية بالسياسات الخارجية والأمنية، أتمت إعداد تقرير رسمى بشأن انضمام البلاد إلى حلف شمال الأطلسى، موضحة أنه من المقرر أن تعرض هذه الوثيقة على الحكومة خلال جلسة ستعقد فى الساعة الخامسة بعد ظهر اليوم، ثم ستحال بعد تبنيها من قبل مجلس الوزراء إلى البرلمان الفنلندى.

وانتقدت روسيا هذه الخطط بشدة، محذرة من أنها فى هذه الحالة "ستضطر إلى اتخاذ إجراءات رد تقنية-عسكرية، وأخرى".