العالم اليوم - الشيخ محمد بن زايد: الأمانة ثقيلة.. ونسأل الله التوفيق

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 17 مايو 2022 06:21 مساءً - قال رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الثلاثاء، إن "الأمانة ثقيلة"، داعيا بالرحمة على أخيه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

ونشر محمد بن زايد تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر، جاء فيها: "رحم الله أخي خليفة.. الأمانة ثقيلة.. نسأل الله التوفيق والعون والسداد". ويوم السبت، انتخب المجلس الأعلى للاتحاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسا لدولة الإمارات، خلفا للرئيس الراحل الشيخ خليفة بن زايد. وتوفي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الجمعة. وأعلنت وزارة شؤون الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام على الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مدة 40 يوما، اعتبارا من الجمعة، وتعطيل العمل في الوزارات والدوائر والمؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص 3 أيام اعتبارا من الجمعة.

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