نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط epedu.gov.iq للاستخراج نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي 2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع المحافظات في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط استخراج نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي 2022 نستعرضه بعد أن أنهى الطلاب الامتحانات الخاصة بهم في شهر يناير الماضي 2022 ، ليبحث عدد كبير للتعرف على النتائج وتزداد حالة القلق والخوف من النتائج كما أنه تم التصريح على موقع وزارة التربية والتعليم في العراق باقتراب الإعلان عن النتائج خلال الأيام القليلة القادمة كما أنه سيتم الحصول عليها من خلال الرقم الامتحاني للطالب وسيتم الأعلان عن النتائج من خلال الدخول على الموقع الخاص بالوزارة والتعرف عليها بشكل إلكتروني وكتابة الاسم الرباعي والرقم الخاص بالامتحان وأي بيانات ومعلومات شخصية أخرى وسوف نستعرض لكم من خلال الفقرات التالية خطوات الاستعلام عن نتيجة نتائج الثالث المتوسط بالعراق للعام الدراسي 2021/2022م.

رابط استخراج نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي 2022

أعلنت الوزارة أنه يمكن للطلاب الحصول الطلاب على نتائجهم بشكل إلكتروني من خلال الإعلان الصادر من قبل وزارة التربية والتعليم بالعراق وأنه قد يتم خلال الفترة المقبلة الإنتهاء من أعمال التصحيح لأوراق الطلاب، وأن النتائج سيعلن عنها عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وايضا من خلال موقع نتائجنا، مع العلم أن الوزارة ستقوم برصد الدرجات الخاصة بالطلاب المتقدمين للامتحانات بعد أن يتم التأكد من النتائج، ومع اعتماد النتائج بشكل رسمي وجعلها متاحة على موقع النتائج سيتم الإعلان عنها فورأُ للطلاب..

خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية أنه نظراُ للظروف التي تمر بها البلاد من فيروس كورونا فقد تم إتاحة النتيجة إلكترونياً من خلال موقع الوزارة، ويمكن الحصول على نتيجة الثالث المتوسط من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية.

الاختيار من القائمة ايقونة الاستعلام عن النتائج.

تحديد الفصل الدراسي الثاني.

كتابة كافة البيانات المطلوبة الشخصية ومنها الأسم الرباعي.

إضافة الرقم الخاص بالامتحان داخل الايقونة المخصصة لها

اختيارالمحافظة التابع لها الطالب.

بعد ذلك يتم الضغط على خانة الاستعلام عن النتائج الخاصة بنتائج الصف الثالث المتوسط.

تحميل ملف النتيجة pdf من خلال الضغط على كلمة تنزيل أمام محافظة الطالب.

بعد تحميل الملف يتم فتحه والبحث عن الاسم ومعرفة النتيجة.

سيحصل الطلاب على كافة التفاصيل الخاصة بالنتيجة.

هذا وبامكانكم عبر صندوق التعليقات الذي بالاسفل الان مشاركتنا بالبيانات التي جاءت مطلوبة للحصول على نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي، حتي نساعدكم باجراء الاستعلام عن تلك النتائج والتي تستمر حتي الان اعمال نشرها بشكل مبسط وسهل للغاية بصورة الكترونية ومبسطة بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني في جميع المحافظات العراقية

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية

١_ كلية طب بغداد : 99

٢_ كلية طب الكندي : 98.8

٣_ كلية طب المستنصرية : 98.50

٤_ كلية طب النهرين : 98.67

٥_ كلية طب البصرة : ٩٩.٥

٦_ كلية طب الزهراء : 97.93

٧_ طب الموصل : 98.33

٨_ كلية طب الكوفة : 98.33

٩_ كلية طب تكريت : 98.17

١٠_ طب القادسية : 98.33

١١_ طب الانبار : 98.17

١٢_ طب العراقية : 98.33

١٤_ كلية طب حمورابي : 98.33

١٥_ كلية طب ديالى : 98.50

١٦_ كلية طب كربلاء : 98.35

١٧_ طب ذي قار : 98.67

١٨_ طب كركوك : 98.50

١٩_ طب واسط : 98.64

٢٠_ طب ميسان : 98.17

٢١_ طب المثنى : 98.17

٢٢_ طب الفلوجة : 98.22

٢٣_ طب نينوى : 98.

نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي 2022

نتائج الصف الثالث المتوسط الخارجي بامكانكم حتي الان الاستعلام عنها واستخراجها بمنتهي السهولة والبساطة وذلك من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وغيرها من المواقع التعليمية العراقية التي بامكانكم استخدامها للاجل الاستعلام عن تلك النتائج اون لاين بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني وغيرها من البيانات المطلوبة