here الآن استعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية نتائجنا كل الأقسام برقم الامتحاني

استعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية نتائجنا كل الأقسام pdf نوافيكم بها لطلاب جميع المحافظات العراقية بعد الكشف رسمياً عن إعلان نتائج القبول الموازي بشكل الكتروني ومحمل على شكل الكتروني من موقع نتائج القبول الموازي وهو موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وذلك لطرح فرصة الحصول على نتائج القبول الموازي بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني بشكل نوافيكم به الآن ونستعرض من خلال موقعكم الاخباري ثقفني نيوز

استعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022

استعلام عن نتائج القبول الموازي تم طرحه حالياً حيث قد تم الإعلان من قبل وزارة التعليم والبحث العلمي العراقية على قبول نحو 21 ألف طالب وطالبة مقسمين على نحو 18573 طالب من الطلاب المقبولين من العام الحالي بينما قد جاء عدد أكثر من 3000 طالب من طلاب المقبولين من الأعوام السابقة ليصل إجمالي المقبولين على القبول الموازي الى 21 الف طالب وطالبة تقريباً على ان يتم استخدام موقع وزارة التربية والتعليم العراقية حتى يتمكن جميع الطلاب والطالبات على الحصول والاستعلام عن تلك النتائج عن تلك النتائج اون لاين بصورة مبسطة وسهلة نستعرضها الان امام حضراتكم من خلال الفقرة التالية من هذا المقال

خطوات استعلام عن نتائج القبول الموازي

خطوات استعلام عن نتائج القبول الموازي مطروح أمام جميع الطلاب والطالبات حيث كل ماعليكم فعله هو الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية واتباع الخطوات التالية:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي البدء فى اجراء الاستعلام عن تلك النتائج فور تسجيل اسم الطالب الرباعي ورقم الامتحاني

النقر على ايقونة استعلام حتى تكون امامكم النتائج معلنة على الفور

شروط القبول الموازي بالعراق

ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية.

بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.

وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية..

اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية

نستعرض ونوافيكم الان معدلات القبول الموازي فى جميع التخصصات التي جاءت امام الطلاب والطالبات على مستوي طب بغداد او الطب الكندي او طب المستنصرية او طب النهرين او غيرها من التخصصات التي جاءت امام الطلاب والطالبات، حيث بشكل مؤخر اعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية على نتائج القبول الموازي بتحديد معدلات القبول الموازي التي جاءت بالشكل التالي:-

١_ كلية طب بغداد : 99

٢_ كلية طب الكندي : 98.8

٣_ كلية طب المستنصرية : 98.50

٤_ كلية طب النهرين : 98.67

٥_ كلية طب البصرة : ٩٩.٥

٦_ كلية طب الزهراء : 97.93

٧_ طب الموصل : 98.33

٨_ كلية طب الكوفة : 98.33

٩_ كلية طب تكريت : 98.17

١٠_ طب القادسية : 98.33

١١_ طب الانبار : 98.17

١٢_ طب العراقية : 98.33

١٤_ كلية طب حمورابي : 98.33

١٥_ كلية طب ديالى : 98.50

١٦_ كلية طب كربلاء : 98.35

١٧_ كلية طب ذي قار : 98.67

١٨_ كلية طب كركوك : 98.50

١٩_ كلية طب واسط : 98.64

٢٠_ طب ميسان : 98.17

٢١_ طب المثنى : 98.17

٢٢_ طب الفلوجة : 98.22

٢٣_ طب نينوى : 98.

مصاريف الجامعات العراقية