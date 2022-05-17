النمسا تترأ من طلبات الانضمام لـ الناتو

جدة - نرمين السيد - وقالت تانر - فى تصريحات على هامش اجتماع مع نظرائها فى الاتحاد الأوروبى ببروكسل، اليوم الثلاثاء - "كل دولة تتخذ بمفردها القرار بشأن الانضمام الى حلف الناتو"، مشيرة إلى أن النمسا واضحة من الناحية الدستورية بأنها دولة محايدة، مضيفة "الحياد فى قلب النمساويين".

وأشارت إلى وجود مناقشات حاليا فى البرلمان حول مدى الالتزام بالحياد فى ظل أزمة حرب أوكرانيا الراهنة.

ومن جهته، أكد الرئيس الجديد للجنة العسكرية للاتحاد الأوروبى روبرت بريجر، وهو نمساوى الجنسية، أن جيش بلاده يتعامل مع الحياد بشكل بناء من خلال الدخول فى العديد من الشراكات والتعاون مع الدول الأخرى.

وأضاف أن النمسا لديها حياد عسكرى، لكنها شريك سياسى فى الدفاع عن قيم المجتمع الغربى، منوها بتقديم بلاده مساهمات قيمة فى مجال إدارة الأزمات.