الأمم المتحدة تحذر من العواقب وخيمة كوريا الشمالية بشأن كورونا

جدة - نرمين السيد - وقالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ليز ثروسيل: "القيود الأخيرة، التى تشمل وضع الأشخاص فى عزلة صارمة، وفرض مزيد من القيود على السفر، ستكون لها عواقب وخيمة على أولئك الذين يكافحون بالفعل لتلبية احتياجاتهم الأساسية".
وحثت السلطات فى كوريا الشمالية، على ضمان أن تكون "جميع الاجراءات المعتمدة للتصدى للوباء ضرورية ومتناسبة وغير تمييزية وتتوافق بشكل صارم مع القانون الدولى لحقوق الإنسان".
وأضافت:"ينبغى للسلطات تقييم تأثير أى تدابير على السكان المعرضين للخطر، مع مراعاة الخبرة فى أماكن أخرى فى العالم فى التصدى الفعال للوباء".
وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية (KCNA) بأنه تم الإبلاغ عن 56 حالة وفاة ونحو 1.5 مليون حالة "حمى" فى كوريا الشمالية منذ أن أعلنت البلاد عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا قبل أسبوع.
وأمر الزعيم، كيم جونج أون، بإغلاق جميع أنحاء البلاد فى محاولة لإبطاء انتشار الفيروس بين السكان غير المحصنين فى البلاد.
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