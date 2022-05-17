إجراءات روسية حال انضمام فنلندا والسويد لـ الناتو

جدة - نرمين السيد - حذر نائب وزير الخارجية الروسى، سيرجى ريابكوف، اليوم الثلاثاء، من أن موسكو ستضطر إلى اتخاذ إجراءات تعويضية بعد انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسى "الناتو"، ولن يستفيد منها أحد.





ردا على انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو، قال ريابكوف: "روسيا ستتخذ إجراءات لن يستفيد منها أحدالخارجية الروسية.. موسكو سترد بخطوات عسكرية تقنية على انضمام السويد للناتو". وأضاف نائب وزير الداخلية الروسى فى تصريحات لقناة "روسيا-24" التلفزيونية: "كما ترون، هم أنفسهم لا يعرفون ما يريدون. إنهم يعانون من عدم فهمهم كيف سيكون العالم فى المستقبل، ويعانون من حتمية تعدد الأقطاب فى هذا العالم". وأشار ريابكوف، إلى أنه "بمجرد انقضاء فترة التحليل الذى نجريه فى موسكو لعواقب هذه الخطوة (انضمام فنلندا والسويد للناتو) من وجهة نظر الهيكل العام للقوات والوسائل فى أوروبا وشمال أوروبا، سيتعين علينا اتخاذ إجراءات تعويضية، ولن يربح أحد من هذه الإجراءات".

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