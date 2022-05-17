لندن تتهم روسيا بتنفيذ «قصف مدفعى عشوائى» فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - اتهمت التقارير الرسمية البريطانية، الجيش الروسى، اليوم الثلاثاء، بـ"القصف المدفعى العشوائى" لأوكرانيا، و"عدم الاستعداد للمخاطرة بتحليق طائرات مقاتلة بصورة روتينية إلى ما بعد خطوطها الأمامية".





وحسبما ذكر تحديث استخباراتى بريطانى، قالت وزارة الدفاع فى لندن إنه من المرجح أن تستمر روسيا فى "الاعتماد بقوة على توجيه ضربات المدفعية المكثفة"، بينما تحاول استعادة الزخم فى تقدمها بمنطقة دونباس شرقى البلاد. واعتبرت الدفاع البريطانية، أن الهجوم الفاشل على العاصمة كييف، تسبب فى تدمير أو إلحاق أضرار بما يقرب من 3500 مبنى فى منطقة تشيرنيهيف فى شمال المدينة، مضيفة أن 80% من الأضرار لحقت بالمبانى السكنية.

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