الصين: شنغهاى تسجل «صفر كوفيد»

جدة - نرمين السيد - أعلنت مدينة شنغهاى الصينية، اليوم الثلاثاء، تسجيل "صفر كوفيد" فى جميع مناطقها، فيما لا يزال الملايين يخضعون للإغلاق فى أكبر مدينة فى الصين، ما أثار مخاوف وشكوك على وسائل التواصل الاجتماعى.





وحسبما ذكرت "فرانس برس"، فقد وضعت الصين، شنغهاى التى يسكنها 25 مليون نسمة، تحت قيود شديدة فى أوائل أبريل، لمواجهة انتشار فيروس كورونا، حيث أدى ذلك إلى احتجاجات نادرة بسبب الحبس المطول فى المنازل ونقص الغذاء. وبحسب الوكالة، قال تشاو داندان، المسؤول بلجنة الصحة فى شنغهاى، إن "جميع المقاطعات الـ 16 فى شنغهاى حققت بالفعل "صفر إصابات بكوفيد" على مستوى المجتمع". فيما أشار تشين تونج، نائب رئيس البلدية، إلى أن المدينة ستعيد فتح الأعمال تدريجيًا ابتداء من هذا الأسبوع، "دون إعطاء تفاصيل".

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