المحكمة الجنائية الدولية تنشر 42 محققا وخبيرا في أوكرانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 17 مايو 2022 04:25 مساءً - أعلن مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، اليوم الثلاثاء، نشر فريق من 42 محققا وخبيرا في أوكرانيا للتحقيق حوال جرائم حرب ارتكبت خلال “الغزو الروسي” للبلد.

وقال كريم خان في بيان “أؤكد أن مكتبي أرسل اليوم فريقا مؤلفا من 42 محققا وخبيرا في الجنايات وموظفين آخرين للدعم إلى أوكرانيا”، موضحا أنها “أكبر بعثة من حيث العدد تم نشرها حتى الآن في منطقة دفعة واحدة”.

وكانت محكمة في كييف بدأت الأسبوع الماضي نظر أول قضية مما تقول أوكرانيا إنها أكثر من عشرة آلاف جريمة حرب محتملة وهي قضية جندي روسي متهم بقتل مدني بعد فترة وجيزة من بدء الغزو. واتهمت موسكو كييف بتلفيق مثل تلك الجرائم.